Boca Juniors y la millonaria suma que pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: ¿Cuánto vale el 'Rayo'?

Alianza Lima ya empieza a planificar lo que será la próxima temporada. El club blanquiazul, bajo la dirección de Franco Navarro y su hijo, se encuentra negociando renovaciones importantes como la de Eryc Castillo y analizando nuevas incorporaciones. En medio de esas gestiones, un nombre ha despertado especial interés entre los hinchas: Luis Advíncula, actual jugador de Boca Juniors.

Boca Juniors pide una millonaria cifra por su pase

El posible fichaje del lateral derecho ha despertado entusiasmo entre los hinchas aliancistas. Según información reciente, Luis Advíncula podría llegar a La Victoria procedente de Boca Juniors para ocupar la banda derecha, actualmente en manos del argentino Guillermo Enrique. La idea del comando técnico es liberar un cupo de extranjero con la llegada del 'Rayo', lo que permitiría reforzar otras zonas del campo.

El defensor peruano atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada al cuadro 'xeneize'. En las últimas semanas, ha sido relegado al banco de suplentes y criticado por parte de la hinchada argentina. A ello se suma su edad, un factor que podría influir en su salida del club, pese a tener contrato vigente hasta fines del 2026.

El gran obstáculo para concretar el traspaso de Luis Advíncula es su contrato vigente con Boca Juniors. Alianza Lima deberá negociar directamente con el club argentino si quiere contar con el jugador. La operación podría darse a través de una venta o del pago de su cláusula de rescisión.

El periodista argentino Luis Fregossi, de Mundo Boca Radio, reveló el monto que Boca exige por el futbolista peruano. "Boca le avisó a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", publicó el reportero en su cuenta de X (antes Twitter).

Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advincula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados ✅ pic.twitter.com/VcwEOsCfgx — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 14, 2025

¿Luis Advíncula es hincha de Alianza Lima?

El interés de Alianza por fichar a Luis Advíncula no solo ha sorprendido a los hinchas 'blanquiazules', sino también a los de Sporting Cristal, club que lo formó, le dio protagonismo en la Liga 1 y lo proyectó al extranjero. Muchos recuerdan el cariño del lateral por el equipo rimense, aunque el propio jugador reconoció que su simpatía de niño estuvo siempre con el conjunto victoriano.

Durante una entrevista en el programa Enfocados, junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el defensor confesó su afinidad por el cuadro íntimo. "Yo he dicho que de chiquito fui simpatizante de Alianza, toda mi familia es chinchana y casi todos eran hinchas de Alianza", declaró el popular 'Rayo'. Estas palabras generaron una ola de comentarios en redes sociales, tanto positivos como críticos.

Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, el interés de Alianza Lima por el defensor es real. En los próximos días, las conversaciones continuarían, ya que el club peruano no tiene prisa en cerrar la operación, pero mantiene la expectativa por sumar a un jugador de experiencia internacional.

La posible llegada de Luis Advíncula ha despertado ilusión entre los hinchas blanquiazules, que sueñan con ver al 'Rayo' defendiendo la camiseta de uno de los clubes más importantes del país. Su incorporación representaría un refuerzo de jerarquía y liderazgo para un plantel que busca recuperar protagonismo a nivel nacional e internacional.