Austin Palao rompe su silencio tras coincidir con Flavia Laos en fiesta de Luana Barrón: ¿Qué dijo?

Austin Palao fue uno de los invitados a la lujosa fiesta temática al estilo Gatsby organizada por Luana Barrón en el Gran Hotel Bolívar, que reunió a varias figuras del espectáculo, como Ale Fuller, Onelia Molina, Mario Irivarren y su expareja Flavia Laos. La presencia de la modelo generó especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos, motivo por el cual el chico reality aclaró.

En una entrevista para 'América Espectáculos', Austin Palao calificó la fiesta de cumpleaños como un evento agradable, destacando que pudo lucir un traje que le quedó perfecto. Sin embargo, la atención de los medios se centró en la coincidencia con Flavia Laos, quien también asistió al evento.

El exchico reality aseguró que no se cruzaron durante la celebración, aunque no descartó la posibilidad de saludarla si surgiera la ocasión. Con esta declaración, Austin dejó en claro que no hubo ningún reencuentro conflictivo ni situaciones incómodas con su ex pareja, y que mantiene una postura cordial ante estos encuentros públicos.

"Hubieron personalidades que obviamente estuvieron presentes. Fue un cumpleaños bonito, como bien de su familia y la gente que conoce ella. Y está bien, puede ir cualquier persona y todo sigue fluyendo con normalidad. No hubo, pero normal de compartir un espacio; si se da la posibilidad de saludarse, se saluda. Lo cortés no quita lo valiente, pero no lo hubo", explicó.

Por otro lado, Ale Fuller, también llamó la atención tras su asistencia a la fiesta Gatsby organizada por Luana Barrón, donde coincidió con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Flavia Laos y Austin Palao. En esta ocasión, Alessandra posó sonriente y cercana a Austin, ex pareja de Flavia, lo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran a Fuller y Palao compartiendo momentos relajados y felices, mientras que Flavia Laos no aparece en ninguna de las fotos junto a la modelo. Esta ausencia generó comentarios e intriga entre los seguidores, quienes notaron que Fuller sí interactuó con el ex de Flavia, pero evitó posar con la rubia.

En conclusión, Austin Palao se encargó de aclarar que su coincidencia con Flavia Laos en la fiesta Gatsby fue completamente casual y sin ningún tipo de confrontación. Su postura refleja madurez y respeto hacia su expareja, manteniendo una relación cordial en eventos públicos