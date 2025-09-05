Milenka Nolasco se disculpa por polémico live en cementerio, pero guía la contradice: "Que no engañe"

¡Tremendo lío! Milenka Nolasco está en el ojo de la tormenta luego de la transmisión que hizo junto a Emil y Roberto Artiagas en el Cementerio Presbítero Maestro, en Lima. La visita no tenía autorización y terminó perjudicando a la guía del tour nocturno.

Milenka Nolasco pide perdón por perjudicar a guía tras live en Kick

La streamer Milenka Nolasco se ha vuelto tendencia luego de transmitir en vivo desde el Cementerio Presbítero Maestro junto a Emil. El live en la plataforma Kick terminó en tremendo problema, ya que la guía Wendy, quien acompañó el recorrido, fue suspendida de su turno nocturno tras la visita no autorizada.

Milenka pide disculpas. Al enterarse de que la guía fue perjudicada, Milenka decidió hablar y asegurar que nunca tuvo mala intención. Según contó, ellos solo fueron invitados a hacer el recorrido y no sabían nada de permisos.

"En este caso, Emil y yo no hemos quedado en nada con el cementerio, con el personal ni nada de eso. Simplemente a nosotros nos dijeron: 'Vengan, vamos a hacer stream, acá tenemos sus disfraces y ya'", mencionó para "América Hoy".

Por otro lado, aclaró que usa Kick únicamente para hacer transmisiones en vivo y que ese contenido no lo comparte en TikTok ni en YouTube. Asimismo, ofreció disculpas a la guía por haberla perjudicado.

Yo solamente hago mi stream, que es Kick, una transmisión en vivo. Ya pedí las disculpas a la señito, a pesar que yo no sé nada de las reglas. Igual le pido disculpas. Si fuera yo estaría súper mal, estaría también preocupada que es una chamba", declaró.

La streamer insistió en que no entiende por qué la guía no reclama directamente a los responsables del live realizado en acuerdo con el cementerio. Además, aclaró que ella solo participó como invitada y no en una transmisión propia, lo cual sería cierto, ya que el live se llevó a cabo en la cuenta de Kick de Roberto Artigas.

"A mí también me gustaría que la señora, o sea, la hija se ponga empática con nosotros cuando nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué no hablan con los encargados que han quedado con el cementerio, en todo caso?", agregó.

Guía niega lo que dijo la streamer

Pero Wendy, la guía afectada, se comunicó con "América Hoy" y negó tajantemente que Milenka se haya disculpado con ella. Además, pidió que los responsables asuman las consecuencias.

"Al menos que ellos hagan el pago correspondiente y se hagan responsables de lo que han hecho porque ellos han recibido un beneficio, ¿no? A mí me han pagado tal cual, lo que se le paga al día, ni más ni menos, no la tarifa. Y dile a Milenka que no engañe", afirmó indignada.

Incluso aclaró que en ningún momento recibió un pedido de perdón. Afirmó que no entiende por qué la streamer mencionó que sí.

"No me ha llamado, ni me ha dicho nada. No sé en qué momento ella dice que me ha pedido disculpas. No he recibido disculpas para nada", aseguró.

El caso ha generado comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos creen que Milenka y Emil actuaron sin informarse, otros opinan que la verdadera responsabilidad recae en los organizadores que permitieron el ingreso de los streamers al camposanto.

En conclusión, Milenka Nolasco pidió disculpas por perjudicar a la guía del tour nocturno en el cementerio Presbítero Maestro. No obstante, la guía afirmó que nunca recibió comunicación de ella y que corresponde pagar la multa. Lo cierto es que Wendy terminó suspendida de su trabajo y Milenka quedó en medio de la polémica, recibiendo fuertes críticas.