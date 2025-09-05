Valeria Piazza revela que usó tenebroso juego en su cumpleaños de niña: "¿Cómo me lo van a regalar?"

En plena transmisión de "América Hoy", la conductora Valeria Piazza impactó a todos en el set al contar un episodio desconocido de su infancia: reveló que en su cumpleaños de niña recibió como regalo nada menos un tenebroso juego. La confesión dejó a todos los presentes boquiabiertos y provocó un debate en el set sobre lo peligroso de este.

Valeria Piazza confiesa que usó tenebroso juego de niña

En "América Hoy" siempre se generan momentos inesperados y esta vez la protagonista fue Valeria Piazza, quien sorprendió a todos al contar una experiencia de su niñez: jugó la ouija en su cumpleaños. La revelación dejó con la boca abierta a Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila, que no podían creer que a una niña le hayan regalado semejante juego.

Todo empezó cuando el programa comentaba la polémica por el live de Milenka Nolasco y Emil en el cementerio Presbítero Maestro, donde usaron el tenebroso juego. En ese momento, Valeria confesó lo que nadie imaginaba.

"¿Ustedes saben que yo una vez sí jugué ouija? Porque yo hice un cumpleaños cuando era chiquita y una de las mamás del colegio me regaló una ouija porque era claro, marca Hasbro, la venden en la juguetería", dijo Valeria.

De inmediato, Janet reaccionó sorprendida al enterarse del insólito regalo. Por su parte, Ethel también mostró su impresión y dejó en claro que le parecía increíble que una madre entregue ese tipo de presente a una niña. Luego, Valeria explicó que la mamá que le regaló la ouija le aseguró que era un juego para ver el futuro.

"Me regaló una ouija y me dijo que era para ver el futuro. Tú le puedes preguntar si te vas a casar, si no te vas a casar", recordó la conductora.

Edson, fiel a su estilo, aprovechó la confesión para bromear diciendo que Valeria había quedado poseída y que por eso era así. Sin embargo, ella lo aclaró rápidamente.

Edson soltó: "¿Y por qué quedaste poseída?". Ella respondió: "No, no me pasó nada, felizmente. Ese juego inmediatamente apenas lo vio, porque, ¿cómo me lo van a regalar en el cumpleaños? Imagínate".

Valeria revela que estaba en una pijamada con amigas

La ex Miss Perú contó que junto a sus amigas aprovecharon una pijamada para abrir sus regalos y jugar con la ouija, pero su mamá, al darse cuenta, lo sacó de la casa de inmediato. Valeria detalló que era apenas una niña de primaria.

"Habré estado en primero de primaria, segundo de primaria, porque jugábamos juegos ludo, life, monopoly", relató. Luego recordó: "Estábamos en una pijamada y dije: ahí vamos a abrir mis regalos. Y ahí salió el juego de la ouija. La mamá que me regaló este juego me dijo: 'Es un juego para ver el futuro'. Pero apenas mi mamá se dio cuenta, ese juego salió de mi casa".

Janet Barboza le preguntó a Valeria Piazza si había llegado a usar el polémico juego y ella respondió que sí. De inmediato, Janet quiso saber qué fue lo que consultó, mientras que Edson no perdió la oportunidad de bromear diciendo que quizá le había preguntado si iba a ganar el Miss Perú. Valeria se rio ante el comentario, pero no dio una respuesta clara, dejando la duda en el aire.

"(¿Y lograste preguntarle algo?) Sí, claro. (¿Qué preguntaste?) Pero es como, tiene como una alfombrita en la parte de abajo y vas deslizando. (¿Pero qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? ¿Voy a ganar mi Perú?). No, en esa época era chiquita, era chiquita de verdad", dijo Valeria.

Ethel intervino con un tono serio para expresar que le parecía algo imprudente y hasta temeroso, mientras que Valeria aclaró que, en realidad, la madre que hizo el regalo ni siquiera estaba enterada de lo que significaba. Para cerrar el tema, Valeria dejó en claro que no le pasó nada, pero sí quiso dar una recomendación. Alertó sobre los peligros de esta clase de juegos.

"Es bien delicado. Sí, yo también he visto que hay muchos casos que se ponen mal de la noche a la mañana porque, claro, tú dejas entrar a un espíritu que no es necesariamente bueno. (Felizmente tu mamá entró) Claro, ni sabíamos, imagínate. Es muy peligroso, por eso es que hay que tener cuidado con esos temas", señaló Valeria.

En conclusión, la sorprendente confesión de Valeria Piazza no solo dejó atónitos a sus compañeros de "América Hoy", sino que también abrió un debate sobre lo imprudente de regalar este tipo de juegos a los niños. Aunque la ex Miss Perú aseguró que no le ocurrió nada, fue clara en advertir sobre el peligro que representan y la importancia de ser responsables con lo que se entrega como obsequio.