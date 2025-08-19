Jefferson Farfán utilizaría los S/300 mil que le pagará Magaly en ayuda social y sorteos, según Tilsa Lozano

Tilsa Lozano sorprendió en su programa La Noche Habla al contar que Jefferson Farfán tendría planes solidarios y sociales con el dinero que recibirá tras el fallo judicial contra Magaly Medina. Según explicó, esta información le habría llegado de una fuente cercana al exfutbolista.

Como se recuerda, la Corte Suprema ratificó recientemente la condena contra la conductora y su productor Patrick Llamo por violación a la intimidad agravada. Ambos deberán pagar 300 mil soles como reparación civil a favor de Farfán, además de cumplir jornadas de servicio comunitario.

Fafán haría ayuda social con dinero de Magaly

La exconejita dijo que había tenido acceso a cierta información de una fuente cercana a Jefferson Farfán, que indica que el exfutbolista no se quedaría con el dinero, sino que haría ayuda social y también sorteos y premios, posiblemente entre sus seguidores.

"Lo que a mí me habían dicho una persona muy cercana a Jefferson Farfán, es que ese dinero que recibiría lo utilizaría para hacer ayuda social, y también estarían pensando en quizá, o tal vez hacer cierto tipo de premios y sorteos", dijo Tilsa.

El caso judicial tuvo origen en 2019, cuando el programa de espectáculos de Medina difundió imágenes del interior del departamento del exdelantero en dos reportajes. Tras varias apelaciones, el máximo tribunal resolvió que el recurso de nulidad presentado por Medina y su productor era inadmisible, dejando en firme la sentencia.

Ahora, con la revelación de Tilsa Lozano, surge un nuevo enfoque en medio de esta controversia mediática y legal. De confirmarse, Jefferson Farfán transformaría la indemnización recibida en un aporte social, lo que reforzaría su vínculo con la comunidad y marcaría un contraste con el conflicto que lo llevó nuevamente a los titulares.

Magaly rechaza fallo judicial

La periodista concedió una entrevista a un medio de comunicación y aseguró que se enteró de la decisión de la Corte Suprema a través de los medios, ya que hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación al respecto. Además, indicó que está a la espera de una comunicación por parte de su abogado.

Por otro lado, al conocer que en esta instancia ya no se puede apelar la decisión del juez, se mostró indignada y cuestionó el funcionamiento de la justicia en el Perú.

"Lo que sí me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!", declaró a Trome.

Es así que, el proceso legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán no solo culmina con una sanción ejemplar, sino que también abre la posibilidad de que la reparación civil tenga un impacto positivo en la sociedad, gracias a los planes solidarios del exfutbolista.