¡Felicidades! César BK gana a 'Mejor Talento en Proyección Internacional' en los Premios Ícono 2025

César BK es un reconocido cantante de música urbana que viene cautivando al público con varios de sus éxitos inéditos y colaboraciones. Ahora, estuvo presente en un evento musical en Medellín donde salió ganador en una categoría muy importante.

El pasado 18 de junio se llevó a cabo el evento Premios Ícono 2025 en Medellín donde se presentaron varios artistas latinos y César BK estuvo presente. El cantante peruano realizó un show espectacular en el escenario cantando varios de sus temas musicales que llevan millones de reproducciones en YouTube.

Además, fue coronado ganador en la categoría 'Mejor talento en proyección internacional', donde estuvo compitiendo con otros artistas. César BK expresó con mucha emoción el agradecimiento a sus seguidores que lo apoyaron y afirmó sentirse muy feliz. Además, el peruano revela que continuará luchando para lograr sus sueños.

"El premio de artista con mayor proyección internacional se va a Perú y es de ustedes, no mío. Jamás voy a poder agradecerles lo suficiente, me cambiaron la vida mis BK Lovers (...) No me lo creo, no sé si estoy listo para todo lo que me está pasando, lo único que sé es que voy a luchar siempre por esto y que ARRIBA PERÚ CARAJO. Gracias Perú y Tacna, este premio es para ustedes", expresó.