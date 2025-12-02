Hija de Melissa Klug revela que ya congeló sus óvulos: "Mi yo del futuro estará totalmente agradecida"

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al contar que decidió congelar sus óvulos a los 26 años. La joven abogada explicó que tomó esta medida por salud y también pensando en su futuro como mamá.

Hija de Melissa Klug confiesa que congeló sus óvulos

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, dejó impactados a sus seguidores al revelar que decidió congelar sus óvulos. La joven abogada contó que esta medida la tomó pensando en su futuro y en su salud, ya que sus niveles de síndrome de ovario poliquístico (SOP) estaban un poco bajos.

La noticia fue compartida por la misma Gianella en sus redes sociales, donde explicó con detalle cómo vivió el proceso y lo feliz que se siente tras haberlo concluido con éxito.

"¡Llegó el día! Como les comenté hace unos meses, empecé un tratamiento porque quería congelar mis óvulos. Hace unos días empecé la estimulación, y finalmente llegó el día de la aspiración", contó la influencer en su cuenta de Instagram, generando una ola de comentarios de apoyo.

Gianella explicó que su decisión no fue apresurada, sino pensada cuidadosamente junto a su médico. Señaló que, aunque aún no planea ser madre, quiso asegurar su posibilidad de hacerlo más adelante. Además, dejó claro que no está descartando la maternidad, pero prefiere esperar hasta cumplir sus metas personales y profesionales.

"Mi reserva ovárica estaba ligeramente baja por el SOP (Síndrome del Ovario Poliquístico), por lo que tomé la decisión de congelar mis óvulos a mis 26 años", reveló la joven. "Me emociona la idea de ser mamá en algún momento, pero también el esperar para seguir cumpliendo mis sueños y metas que tengo en este momento", comentó con mucha madurez.

La hija de la popular 'Blanca de Chucuito' se mostró emocionada y agradecida por los resultados del procedimiento. Expresó que logró congelar 9 óvulos suyos.

"Estoy muy feliz porque finalmente logramos congelar 9 óvulos, sé que mi yo del futuro estará totalmente agradecida", escribió Gianella, acompañando el mensaje con una foto sonriente desde la clínica.

Gigi y Peluchín opinan

El tema también fue comentado en el programa "Amor y Fuego", donde Gigi Mitre y Rodrigo González compartieron sus opiniones sobre la decisión de la joven. Gigi respaldó completamente a Gianella y destacó su madurez al cuidar su salud y planificar su futuro.

"Me parece una buena decisión porque tiene su reserva ovárica baja, entonces para qué dejar pasar más tiempo", comentó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González, fiel a su estilo sarcástico, lanzó una broma sobre el tema. Resaltó que es curioso que comparta su situación.

"¿Ha pagado algún canje? ¿O por qué tendría que importarle a la gente tu reserva ovárica?", dijo entre risas, sin restarle mérito a la determinación de la joven.

En conclusión, Gianella Marquina confesó que congeló sus óvulos como una decisión preventiva y consciente para cuidar su salud y pensar en su futuro. A sus 26 años, la joven abogada demostró madurez y planificación, enviando un mensaje de empoderamiento a otras mujeres que desean priorizar su bienestar sin dejar de lado la posibilidad de ser madres más adelante.