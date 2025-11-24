¡Quiere ser madre! Hija de Melissa Klug, Gianella Marquina, inicia proceso para congelar sus óvulos

Melissa Klug es una de las figuras más sonadas de la farándula peruana desde hace muchos años. Ahora, su hija Gianella Marquina reveló que quiere convertirse en madre e inició un proceso para poder cumplirlo en el futuro.

Gianella quiere ser madre

A través de sus redes sociales, la joven Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, ha expresado sus deseos de convertirse en madre en un futuro. Por ello, la profesional de 26 años sorprendió al revelar que se está sometiendo a un proceso para poder congelar sus óvulos.

Según reveló, la joven influencer tenía un problema hormonal y tuvo que postergar este procedimiento para poder tener un hijo en los próximos años. Es así como compartió la noticia de que está en un buen camino.

"Mis ovarios llenitos, ya no falta nada para congelar mis óvulos", expresó la joven por medio de sus redes sociales mostrando el examen que le estaban realizando en un centro médico.

Historia de la hija de Melissa Klug

Gianella, que recientemente se tituló como abogada, es la primogénita de Melissa Klug, fruto de su relación con el empresario Raúl Marquina. Hace poco celebró sus 26 años de edad, reafirmando la buena relación que tiene con su familia materna y paterna, contando el apoyo de todos en su ámbito profesional y personal.

Sobre Melissa Klug y Jesús Barco

El cumpleaños número 24 de Samahara Lobatón terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la farándula. No solo por la fiesta en la terraza del condominio de Surco, sino porque Melissa Klug y Jesús Barco se lucieron juntos, como si jamás hubieran terminado. Las cámaras de "Magaly TV La Firme" los captaron y la propia 'Urraca' reveló lo que vio.

La presencia del futbolista sorprendió, pues desde hace meses se hablaba de una separación definitiva. Sin embargo, ambos entraron al edificio. Jesús llevó a la hija que tienen en común, para estar dentro de la fiesta como una familia completa. Eso fue suficiente para encender los rumores, sobre una reconciliación entre Klug y el pelotero.

En conclusión, Melissa Klug está en medio de una complicada reconciliación con Jesús Barco, padre de su última hija. Mientras que su hija Gianella Marquina, la abogada de 26 años, está en proceso de congelar sus óvulos para convertirse en madre en un futuro, ya que tiene algunos problemas hormonal que le podrían impedir en un futuro.