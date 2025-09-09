Mario Irivarren habría olvidado el cumple de Alejandra Baigorria y Magaly asegura: "Esa amistad está rota"

La amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren parece haber llegado a su fin. Y es que la popular 'Urraca', Magaly Medina, no dudó en remarcar en su programa que el modelo fue el gran ausente en el cumpleaños de la empresaria de Gamarra.

Mario Irivarren no apareció en el cumpleaños de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria cumplió años y lo celebró a lo grande junto a su familia, su pareja Said Palao, su inseparable amiga Vania Bludau y sus trabajadores de sus distintas empresas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Mario Irivarren, a quien ella ha llamado muchas veces su "amigo de batallas", no estuvo presente. Magaly Medina fue la primera en resaltar este detalle.

"En el cumpleaños de Alejandra Baigorria, que lo celebró por todos lados con sus trabajadores y familia, el gran ausente fue Mario Irivarren. No se supone que los amigos son los primeros que se acuerdan del día de tu cumpleaños y están a tu lado en estas fechas. Yo creo que esta amistad ya no prosigue", comentó la 'Urraca'.

¿Todo por Onelia Molina? Según el análisis de Medina, la ausencia de Mario tendría un motivo claro: su actual relación con la dentista. Esto se debería a que Alejandra no tiene la mejor relación con la pareja del chico reality.

"Mario parece que ya marcó distancia con Alejandra. Todo porque ella y Onelia no se pasan. Y un hombre respetuoso de su relación no va a frecuentar a una amiga que no le cae bien a su pareja. Eso es ley de leyes", dijo la conductora.

Además, recalcó que en la celebración sí estuvieron otros amigos cercanos como Peter Fajardo y colegas del reality como Facundo González. Sin embargo, el gran amigo de confianza que tenía Alejandra no apareció por ningún lado.

Magaly asegura que esa amistad está rota

Fiel a su estilo, la periodista no dudó en soltar un dardo directo. Aseguró que los exparticipantes de "Combate" hoy están distanciados y que recién podrían retomar su amistad si en algún momento Mario llegara a terminar con Onelia.

"Yo creo que esa amistad, por lo menos ahora, está rota. De repente cuando Mario ya no esté con Onelia, si es que en algún momento terminan, vuelvan a ser amigos. Pero ahora no la frecuenta ni la frecuentará porque evidentemente el rechazo es mutuo", sentenció.

Magaly también señaló que la presencia de Vania Bludau en la vida de Alejandra complicaría aún más las cosas. Recordemos que Bludau es expareja de Mario Irivarren y encontrársela sería incómodo para su actual pareja.

"Si la frecuenta, se van a cruzar siempre con Vania, y eso tampoco le haría gracia a Onelia. Entonces, mejor se aleja", comentó.

¿Un adiós definitivo? Aunque ni Alejandra ni Mario se han pronunciado públicamente sobre la ausencia en la fiesta, las especulaciones no paran. Para Magaly, la historia está clara.

"Ahora estás sin un amigo menos, Alejandra. Eso pasa cuando no te llevas con la pareja de tu amigo", señaló Magaly Medina.

En conclusión, Alejandra Baigorria sigue disfrutando de esta nueva etapa de su vida con Said Palao, mientras que Mario Irivarren se mantiene enfocado en su relación con Onelia Molina. Ambos parecen dejar atrás una amistad que parecía indestructible.