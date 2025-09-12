Magaly expone fotos inéditas de Maju Mantilla con su productor: "¿Por qué seguía frecuentándolo?"

Magaly Medina volvió a encender la polémica al presentar en "Magaly TV La Firme" fotos inéditas de Maju Mantilla junto a su productor Christian Rodríguez Portugal. Las imágenes, según la popular 'Urraca', fueron tomadas en una reunión de fin de año del 2023 y levantaron más de una ceja por la cercanía entre ambos.

Magaly muestra fotos de Maju Mantilla junto a su productor

Magaly Medina presentó en "Magaly TV La Firme" fotos nunca antes vistas de Maju Mantilla junto al productor de "Arriba mi Gente", Christian Rodríguez Portugal. Estas imágenes que habrían sido captadas en una reunión de fin de año en 2023.

Para la popular 'Urraca', lo más llamativo no es solo la cercanía de la conductora con su compañero.

También le sorprende que, pese a los supuestos problemas con su esposo Gustavo Salcedo, Maju siga compartiendo momentos con el productor. Durante su programa, Magaly mostró las imágenes y explicó de dónde salieron.

"Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos. Estas son fotos del 22 de diciembre del 2023, donde el equipo de Latina llega a celebrar el fin de año. Aquí está ella con el productor y los demás del equipo", detalló mientras las instantáneas aparecían en pantalla.

Maju Mantilla y su productor alejados en foto. (Magaly TV La Firme)

En una de las fotos se ve a la ex Miss Mundo rodeada de compañeros de trabajo, algo alejada de Christian Rodríguez. Pero en otras dos se les nota mucho más cerca, sentados prácticamente juntos en un ambiente de fiesta. Magaly no pudo ocultar su sorpresa y cuestionó la actitud de Maju.

"Yo me pregunto, no entiendo, si esta relación ya había sido descubierta por el esposo y estaban tratando de arreglar las cosas, ¿por qué ella seguía frecuentándose con el productor? Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre", comentó en vivo, dejando claro que para ella la situación no tiene explicación.

Maju Mantilla y su productor se muestran cercanos en fotos. (Magaly TV La Firme)

La periodista recalcó que estas reuniones ocurrieron después de que, según versiones cercanas, Gustavo Salcedo ya habría sabido de la supuesta relación. Para Magaly, ese detalle hace que las fotos cobren un peso especial.

Así consiguieron las imágenes

La 'Urraca' también reveló cómo su equipo obtuvo las fotografías. Contó que llegaron a sus manos casi por casualidad, pues nadie imaginó que tendrían tanta relevancia.

"¿Cómo tengo las fotos? Esa noche mi equipo y yo pasamos un almuerzo súper agradable que terminó como a las 8 de la noche y un grupo se fue a este bar, a seguirla, y se encontraron con el grupo de Maju y su productor. Bien sentados el uno al lado del otro", contó ante la sorpresa de todos.

Gracias a esa coincidencia, el programa logró captar un momento que, hasta ahora, había permanecido en privado. Magaly dejó en claro que las fotos fueron tomadas sin planearlo, simplemente porque sus reporteros se toparon con el grupo de Latina.

Un nuevo capítulo en el escándalo. Estas imágenes aparecen cuando Maju Mantilla sigue negando cualquier relación sentimental con Christian Rodríguez Portugal. La conductora de "Arriba mi Gente" ha dicho en más de una ocasión que los rumores de infidelidad no son ciertos, pero la difusión de nuevas pruebas vuelve a ponerla en el centro de la polémica.

Magaly, por su parte, insistió en su duda principal: ¿por qué Maju continuó en salidas grupales con su productor, aun cuando su esposo ya estaba incómodo con esa cercanía? Una pregunta que, por ahora, solo la propia Maju podría responder. Con estas fotos, el tema promete seguir dando de qué hablar, mientras el público espera la reacción de la ex reina de belleza frente a las nuevas revelaciones.

En conclusión, las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme" han encendido nuevamente la polémica en torno a Maju Mantilla. Aunque la conductora sigue negando cualquier romance con su productor Christian Rodríguez, las fotos de esa reunión de fin de año levantan más preguntas que respuestas.