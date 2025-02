Expareja de Randol Pastor advierte requisitoria por deuda de pensión: "Ya sale la resolución"

El reciente anuncio del embarazo de Greissy Ortega y Randol Pastor ha generado controversia en el mundo del espectáculo. La noticia no fue bien recibida por Alisson Saldaña, expareja del modelo, quien lo acusó de no cumplir con la pensión alimenticia de su hija. A pesar de que Pastor negó las acusaciones con un comunicado, Saldaña volvió a pronunciarse y reafirmó sus señalamientos.

En una entrevista con el programa Magaly TV: La Firme, Alisson Saldaña respondió al comunicado de Randol Pastor, en el que este aseguraba estar cumpliendo con la manutención de su hija e incluso presentó capturas de supuestos pagos. Sin embargo, Saldaña desmintió esa versión y explicó que los depósitos mencionados fueron retenciones judiciales y no aportes voluntarios del modelo.

Además, reveló que la deuda por devengados de Pastor supera los 12 mil soles y que, debido a los más de nueve años de incumplimiento, él estaría a punto de enfrentar una requisitoria legal.

Durante su conversación con Magaly Medina, Saldaña dio más detalles sobre la relación que tuvo con Pastor y cómo inició la disputa legal por la manutención de su hija. Lo que más llamó la atención fue su afirmación de que el modelo jamás le dio dinero para la niña.

"El juicio se inició en 2019 y no porque yo lo haya querido. Él ha publicado en sus redes sociales que me daba dinero en efectivo y víveres, lo cual es falso. Hasta cuando di a luz, él no puso ni diez centavos. Mi padre pagó mi seguro privado", enfatizó.