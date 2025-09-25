Participante de certamen de Angie Pajares denuncia inesperada propuesta en el evento: ¿Qué pasó?

La directora de concursos de belleza Angie Pajares, conocida por organizar el Miss Mundo Latina Perú, enfrenta nuevamente acusaciones que ponen en entredicho la transparencia de sus eventos. Una ex concursante y una finalista de la última edición del certamen han contado episodios que, según ellas, revelan situaciones incómodas y ofertas impropias dentro de la competencia.

Concursante denuncia propuesta de pago

En una entrevista con el programa "Todo Se Filtra", una participante de nacionalidad venezolana aseguró que recibió una oferta de dinero para encontrarse con un hombre a pocos días de la final. Según su testimonio, la propuesta llegó a través de otra competidora.

"Me llegaron a proponer salir con un hombre por 500 dólares. Era una chica que estaba en el certamen. Me lo hace una participante que es de Miss Venezuela, pero no ganó. La propuesta llegó una semana antes de la final (...) Algunas personas se hicieron los locos por lo que pasaba", relató la joven.

La concursante dejó claro que Angie Pajares no conocía la situación. Explicó que el enlace con la directora se realizaba por medio de un coordinador llamado Vincent, a quien señaló como la persona que controlaba el acceso a Pajares.

"Angie no supo lo que pasaba porque para comunicarnos con ella el filtro era Vincent. Luego él se lo dijo a las chicas que yo le conté y nos hizo pelear. Cuando se lo cuento a Angie, me dijo que no sabía y me di cuenta porque el filtro era el coordinador. Por eso la última vez sacan a Vincent", detalló la participante.

Finalista renuncia y acusa discriminación

A estas declaraciones se suma la polémica renuncia de Alveiry Martínez, primera finalista del Miss Mundo Latina Perú. A través de un comunicado en redes sociales, la modelo anunció su decisión de abandonar el título, sorprendiendo a seguidores y a la organización.

"Tengo el bien de dirigirme a mi comunidad para informarles que he tomado la decisión de renunciar al título de primera finalista del certamen Miss Mundo Latina 2025-2026", anunció, dejando en shock a sus seguidores.

El programa "América Hoy" decidió comunicarse con Alveiry. Ella explicó los fuertes motivos de su decisión y cuestionó a la organización. La finalista aseguró que vivió momentos incómodos dentro del certamen. Incluso dijo que se sintió "discriminada" por su color de piel en el Miss Mundo Latina Perú.

"Me desvinculó de toda relación con ella y con el Miss Mundo Latina Perú-Venezuela porque me sentí utilizada. Yo siento que a raíz de todo lo que pasó con las señoras del año pasado, quisieron meterme e insistieron tanto para participar porque querían limpiar la imagen que tenían", mencionó.

@ameg_pe 09.09.25 | Finalista de Miss Mundo Latina Perú renuncia y denuncia a Angie Pajares. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Las revelaciones de la exconcursante venezolana y la renuncia de Alveiry Martínez colocan nuevamente a Angie Pajares en el centro de la controversia. Aunque la organizadora ha negado conocer las propuestas indebidas y asegura no tener relación con las acusaciones de discriminación, las denuncias han reavivado el debate sobre el manejo interno de los certámenes de belleza.