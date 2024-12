Mamá de Alejandra Baigorria protagoniza bochornoso incidente en pollería: "¿Mareada? Tu vieja"

Verónica Alcalá, mamá de la conocida empresaria y ex chica reality Alejandra Baigorria, volvió a ser noticia, pero esta vez por un bochornoso incidente ocurrido en una pollería. La señora protagonizó un altercado con el personal del local, aparentemente por encontrarse bajo los efectos del alcohol, lo que fue comentado por Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme".

La conductora de "Magaly TV La Firme", mostró el video en el que se ve a la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, en pleno enfrentamiento con un mesero y un miembro seguridad de un pollería en Chorrillos. Según Magaly Medina, la situación comenzó cuando Verónica "se puso faltosa" con un mesero.

En las imágenes, Verónica se muestra bastante alterada y se acerca a un trabajador con chaleco amarillo, quien aparentemente era parte del personal de seguridad.

Pero el escándalo no terminó ahí. Posteriormente, Verónica Alcalá fue grabada en una mesa, donde siguió alterada. En ese momento, se encontró con dos agentes de serenazgo.

"Mira, no se lave las manos. No se lave las manos", le dijo a uno de ellos, mientras él intentaba calmarla. El agente le respondió: "Señora, a mí no me levante la voz", pero ella no dudó en replicar: "A mí no me calle... Quiero mi plata". Finalmente, uno de los agentes de seguridad le señaló: "Está faltando el respeto a la autoridad. Usted está mareada". Y la respuesta de Verónica fue desafiante: "¿Mareada? Tu vieja".