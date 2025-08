Madre de adolescente desaparecido sospecha que sacaron a su hijo del país con documentos ilegales

¿Qué pasó con Mikhael? Aunque el menor de 14 años apareció en un video diciendo que está en Nueva York y se encuentra bien, su madre, Melissa Márquez, no cree que todo sea tan simple. Según contó en "América Hoy", su hijo no tenía documentos válidos para salir del país, y teme que haya sido sacado de manera ilegal. La historia sigue dejando muchas dudas.

El caso del joven Mikhael Correa Márquez, de solo 14 años, aún tiene muchas preguntas sin respuesta. Aunque el menor apareció en un video desde Nueva York diciendo que estaba bien, su madre, Melissa Márquez, sigue preocupada y cree que algo extraño ha pasado.

La señora fue entrevistada en el programa "América Hoy" y reveló que su hijo no tenía los documentos en regla para viajar fuera del país.

Durante la entrevista, Ethel Pozo le preguntó directamente: "¿Los documentos los tienes tú?". Y la respuesta de la madre fue clara: "No, no tiene, no tiene e incluso está, exacto, incluso está vencido, él no tiene, incluso está vencido", explicó Melissa, dejando a todos en el set con muchas dudas sobre cómo Mikhael pudo salir del país.