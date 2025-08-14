Micaela Guzmán, expareja de 'Chevy', lo desmiente tras llamarse buen padre: "Mi familia compra todo a mi hija"

El exchico reality Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como 'Chevy', se pronunció públicamente para responder a la denuncia de Micaela Guzmán, madre de su hija, quien lo acusa de agresión física y psicológica. El exintegrante de 'Esto es Guerra' aseguró que es un buen padre, pero su expareja apareció en el set de Magaly TV: La Firme para desmentirlo con pruebas

Micaela Guzmán lo acusa de no cumplir con su hija

Durante su entrevista con Magaly Medina, Micaela Guzmán contradijo las declaraciones que 'Chevy' dio en 'Amor y Fuego'. La joven mostró los bouchers del último depósito que él realizó, por 200 soles, destinados según ella a la compra de leche y medicamentos. Sin embargo, enfatizó que el exchico reality envía lo que quiere y que ese dinero no cubre todas las necesidades de la menor.

"Toda esa entrevista está llena de mentiras. Lo único que él me ha dado, hasta cierto tiempo, ha sido exclusivamente para la leche. Y si mi hija se enfermó una vez e hizo el depósito fue porque se lo pedí yo, y ni siquiera me entregó completo", aseguró.

Guzmán también indicó que fue su familia, y no 'Chevy', quien adquirió la ropa y otros artículos para la niña. Recordó que, durante su embarazo, él le advirtió que si no vivían juntos en su casa, ella y la bebé no tendrían prioridad económica ni emocional, y que hasta el momento parece estar cumpliendo esa advertencia.

"El me deposita lo que él desea. Para lo que envía claramente no alcanza. Él dice que le ha comprado todo a mi hija, menciona marcas, cuando es totalmente falso. Mi familia es quien le ha comprado las cosas. Durante mi embarazo hubo hasta un mes que no preguntaba por la bebé, y era porque no vivíamos en su casa", declaró.

Denuncias de violencia física

Micaela Guzmán también presentó en el programa imágenes que, según afirmó, evidencian un episodio de agresión ocurrido hace meses. Relató que, tras una discusión, 'Chevy' habría vertido la leche de su hija sobre ella sin importarle que la cargaba en brazos.

"Llegó una madrugada y empezamos a discutir. Yo estaba lactando y le dije que se retire porque no podía discutir mientras le daba de comer. Él seguía gritando, y cuando le dejé de hablar, agarró el biberón de mi bebé, lo abrió y me lo tiró en la cara, mojándome a mí y a mi hija", narró.

Asimismo, recordó un incidente en el auto, cuando regresaban de una cita médica. Según su versión, él intentó llevarse a la niña, lo que generó un forcejeo. Al caer en el asiento, ella recibió un puñetazo en el rostro mientras sostenía a la menor, por lo que comenzó a patear para defenderse.

"El menciona que no me golpeó y que yo agredí a su hermana, por eso me detuvieron. Pero es ilógico cómo, desde un asiento de carro con mi hija en brazos, voy a agredir a dos personas. Lo que pasó es que yo me negué a bajar con mi hija y él se alteró, se lanzó encima mío, me dio un puñete. Yo me puse a llorar y empujarlo", relató.

Las declaraciones de Micaela Guzmán suman nuevos elementos a la denuncia que mantiene contra el exchico reality, quien, por su parte, insiste en defender su imagen. El caso continúa generando atención mediática y se encuentra en proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.