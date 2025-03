Pamela López reveló que Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones: "Me lo confesó de rodillas"

Este domingo 9 de marzo, Pamela López reapareció en la televisión peruana como la invitada inaugural del programa 'El Valor de la Verdad'. Su participación no pasó desapercibida, pues hizo explosivas revelaciones sobre su relación con el futbolista Christian Cueva, asegurando que él le fue infiel en repetidas ocasiones.

Durante su participación en el programa, Pamela López aseguró que Christian Cueva le confesó haber ingresado a Pamela Franco en los hoteles de concentración cuando jugaba en el Club Santos de Brasil. Según su testimonio, esto habría ocurrido durante la pretemporada del equipo en Europa.

"Él me cuenta que estaban haciendo pretemporada en España con el Santos y la llevó de viaje a Rusia y a España. La metió en el mismo hotel donde concentraban", reveló López.

Además, explicó que esta información le fue confesada por el propio futbolista cuando ella se encontraba en Suiza. Según su relato, Cueva admitió sus acciones de rodillas y con lujo de detalles, como parte de una condición que ella le puso para hablar con él.

"Me lo confesó todo, absolutamente todo: nombres, detalles, lugares. Me lo dijo de rodillas en Suiza. Él llegó a buscarme y me contó lo de la señora Franco y cómo la metía en el hotel de concentración", sostuvo la trujillana.