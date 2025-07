¡No mandaba fueguitos! Onelia Molina defiende a Mario Irivarren y dice que fue un novio respetuoso

Durante su visita a "América Hoy", Onelia Molina participó en un debate bien picante sobre las llamadas microinfidelidades. La modelo fue consultada sobre los famosos "fueguitos" que algunos mandan por redes sociales y sorprendió con su respuesta sobre Mario Irivarren.

Onelia Molina estuvo en el programa "América Hoy" y se sentó como panelista para debatir sobre un tema que da que hablar: las llamadas microinfidelidades. La modelo no dudó en hablar de su expareja Mario Irivarren y fue directa cuando le preguntaron si él le mandaba fueguitos a otras mujeres mientras estaban juntos.

"¿Onelia, y en algún momento tú le dijiste a Mario que no te gustaba que mande fueguitos o corazones? ¿Él lo hace o nunca lo hizo contigo?" , preguntó Janet Barboza. "Es que no lo hacía. Cuando estaba conmigo, no lo hacía" , aseguró Onelia, dejando claro que Mario no tenía ese tipo de actitudes cuando eran pareja.

No le revisaba el celular, pero sí se daba cuenta. El popular Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', le preguntó si tenía la clave del celular de Mario o si lo espiaba.

"No, no reviso nada, pero obviamente tú te das cuenta si tienes amigas en común. Si hay fueguitos, si reaccionas, si hay corazones, esas cosas. Es súper respetuoso... Y yo tampoco (hacía eso)" , explicó Onelia, reafirmando que había confianza y respeto mutuo.

La ex Miss Perú Valeria Piazza no dudó en respaldar lo dicho por Onelia. Por su parte, Janet Barboza puso sobre la mesa un punto más directo y resaltó que poner corazones o fueguitos se consideraría una microinfidelidad.

El debate siguió y leyeron otra de las acciones que algunos consideran microinfidelidad: irse de viaje con amigos y llevar a otras chicas.

Onelia respondió con seguridad y compartió su experiencia personal. Ella afirmó que la pareja que tenga es la que debe darle su lugar.

"En su momento, mi pareja toda la vida me dio mi lugar porque hemos viajado. He tenido la oportunidad de viajar como con seis hombres. Y no importa que era viaje de hombres, pero mi pareja me decía: 'yo quiero que vayas conmigo'. Yo era la única mujer en todo el grupo. Y a mí me encantaba. Yo siento que mi pareja es la que debe darme mi lugar", destacó Onelia.