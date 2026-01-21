Paulo Autuori desata polémica en Sporting Cristal: "En los contratos no hay obligación de ser campeón"

Más allá de la mística ganadora de Sporting Cristal, Paulo Autuori generó controversia tras lanzar un mensaje que pocos esperaban. A poco de iniciarse el torneo peruano y del debut en la Copa Libertadores 2026, el entrenador brasileño soltó una frase que ya divide a la hinchada celeste.

Paulo Autuori y su polémico mensaje

El director técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, encendió el debate tras lanzar una contundente reflexión sobre la presión por los títulos. El estratega brasileño fue tajante al señalar que para él no existen contratos que impongan ser campeón, dejando claro que la verdadera gloria depende de la convicción y el deber moral del futbolista.

En una reciente entrevista para Exitosa, Paulo Autuori sorprendió a la hinchada rimense al asegurar que "en los contratos no hay obligación de ser campeón", priorizando la convicción y el deber moral por encima de las imposiciones legales. Estas declaraciones han generado diversas reacciones a poco de iniciar una nueva temporada.

"No conozco en el mundo del fútbol algún profesional que firme un contrato y tenga una cláusula de obligación de ser campeón. Eso no existe. Si no eres campeón, no pasa nada, vas a cumplir tu contrato. Nosotros tenemos el deber moral de ser un profesional victorioso", sentenció.

Para Paulo Autuori ser un "profesional victorioso" no es cuestión de suerte, sino de una serie de atributos que deben cultivarse día a día en el campo de entrenamiento. Según el estratega, para lograr este estatus se requieren cinco elementos fundamentales calidad, espíritu de sacrificio, capacidad de sufrimiento, resiliencia y convicción.

Presentación de Sporting Cristal 2026

Más allá de las filosofías de juego, Paulo Autuori se mostró sumamente optimista respecto al rendimiento de su actual plantilla. "Tengo la certeza de que muchos jugadores que transitaron el año pasado van a tener un rendimiento superior", afirmó el entrenador.

Recordemos que este domingo 25 de enero, Sporting Cristal presentará a su plantel oficial para esta temporada en la denominada Tarde Celeste 2026. El partido será frente a Universidad Católica de Ecuador y se realizará en el Estadio Alberto Gallardo desde el mediodía, prometiendo ser una verdadera fiesta para la hinchada celeste.

De esta manera, las declaraciones de Paulo Autuori asegurando que no existe la obligación contractual de ser campeón han generado un profundo debate entre los aficionados. Sin embargo, la hinchada celeste considera que la historia de Sporting Cristal exige siempre la máxima ambición deportiva.