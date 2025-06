Pablo Heredia responde a críticas por sentarse en 'El Valor de la Verdad': "Quería que sepan quién soy"

Hace unos días, se anunció que el actor Pablo Heredia se estará sentando en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' a contar sobre Flavia Laos, Ale Fuller y más. Desde entonces ha recibido muchas críticas y ahora, salió a defenderse.

A través de sus redes sociales, Pablo Heredia ha compartido un video de 'El Valor de la Verdad' con su participación. Después de recibir muchas críticas sobre sus próximas declaraciones de sus exparejas tras varios años de haber terminado, ha decidido salir a defenderse.

La carrera de Pablo Heredia comenzó hace más de dos décadas, incursionando en diversas áreas del espectáculo. Fue mago, bailó en Brasil, animó eventos y como actor. Aunque últimamente no se le ha visto en producciones televisivas en el Perú, el argentino afirmó que esta participación en el programa de Beto Ortiz fue para que lo conocieran más.

Además, el programa compartió una entrevista que realizaron a Beto Ortiz y a Pablo Heredia después de haber grabado sus participación en el sillón rojo. Es así como el conductor expresó que será un programa muy bueno.

"Es un tipo que no tiene miedo de hablar de sus errores, sus fallas. Creo que ha sido una muy buena entrevista, como sabemos una entrevista es buena cuando el entrevistado es brillante" , dijo Beto Ortiz y Pablo Heredia comentó: "Había muchas especulaciones de varias cosas, prefiero dejar las cosas claras de una vez y me atengo a las consecuencias".

En el primer avance del programa de 'El Valor de la Verdad', Heredia habla sobre la relación que tuvo con Ale Fuller y después, con la actriz Flavia Laos. Por muchos años era un rumor que hoy se ha confirmado, a pesar de la negación de ambos.

"Me pregunté: '¿Me voy a casar con esta chica o no?'. Con mucha fuerza y con mucho dolor terminé la relación. No aguanté más porque la amaba, la amaba profundamente y un día pasó", expresó Pablo en la entrevista.