Christian Cueva impide ver el sensual baile Pamela Franco en redes sociales: ¿Se puso celoso?

Christian Cueva y Pamela Franco se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana y, frecuentemente, demuestran su amor en redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que el futbolista no dejó mostrar el lado más sensual de la cantante en un video de Instagram. ¿Se habrá puesto celoso?

La intérprete de 'Dile la verdad' utiliza su cuenta de Instagram no solo para promocionar sus próximas presentaciones, sino también para compartir su día a día, y ocasionalmente hace bailes en tendencia. Esta vez, quiso unirse a una donde las chicas muestran su exuberante figura.

Sin embargo, el futbolista de Cienciano del Cusco evitó esto, ya que apareció frente a la cámara en cada oportunidad que Pamela Franco se volteaba para mostrar su anatomía. 'Cuevita' tapó a Pamela y hacía una señal con las manos indicando que no quería que la miren.

Cabe resaltar que el video fue completamente en broma, ya que ambos se mostraron sumamente divertidos. Pamela Franco compartió la historia con una descripción que mostraba el gran amor que siente por Christian Cueva: "Contigo todo es mejor, mi amor", escribió la cantante y etiquetó al futbolista.

La pareja ha demostrado en diversas oportunidades que se encuentra en el mejor momento de su relación y que, pese a sus complicados trabajos, aprovechan el tiempo al máximo para vivir su amor.

En una entrevista con el programa 'América espectáculos', Pamela Franco fue entrevista donde menciona que ella si estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja. Afirma que las personas no deben vivir con amargura en sus corazones y es mejor disfrutar en seguir avanzando en la vida.

Aunque, la artista de cumbia aclara que si bien perdonaría, no volvería a retomar su relación con esa persona. Así la joven cantante deja en claro que es capaz de avanzar sin rencor, pero sin cometer el mismo error dos veces con la persona.

"Los seres humanos perdonemos, saquemos esos sentimientos negativos que nos hacen vivir en amargura. Ahora que me digas 'regresa con él', eso es otra cosa. Por favor pongámonos a bailar a disfrutar de la música que es bonito mejor, no seamos despechados, no vivamos de amargura, vivamos el presente y vamos el futuro hermoso que nos espera", expresó.