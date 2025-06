Pamela López niega indirecta a Cueva y Pamela Franco en canción de Paul Michael: "No creo que se arañen"

Pamela López rompió su silencio luego de que el nuevo tema de Paul Michael, Cantinero, generara polémica en redes sociales, ya que tendría una indirecta hacia Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, la popular 'KittyPam' negó esta versión e indicó que hay muchos compositores en el tema.

Pamela López descarta haber enviado indirecta a su 'Aladino'

La empresaria de discotecas concedió declaraciones exclusivas al programa América Hoy y fue consultada sobre la polémica que se formó tras el estreno del videoclip de Cantinero. Al respecto, descartó que la canción tenga un trasfondo personal.

"No, en realidad Paul es cantautor, pero esa letra no fue creada por él, fue creada por otras personas. Él también apoyó, pero aquí nada es personal", indicó.

Aunque Pamela López no quiso responder directamente sobre la posible coincidencia de que la canción haya salido antes y se mencione a su ex, y aceptó la relación con su nueva pareja, dijo que no cree que ellos se molesten.

"Es un sustantivo, ¿no? O sea, no creo que se arañen ", dijo entre risas.

Recordemos que Pamela López y Paul Michael están saliendo desde hace algunos meses, y ambos han emprendido un nuevo evento en discotecas. Además, el cantante retomó su carrera lanzando un tema en solitario, que ha tenido muy buena aceptación en las plataformas de streaming.

Pamela López niega que Paul sea mantenido

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Pamela López conversó con sus seguidores y como siempre, Paul Michael la acompaña en todo momento. Es entonces cuando empezó a recibir muchas críticas señalando al joven cantante diez años menor que ella, como mantenido y quiso salir a responderles.

"A mí Paul Michael no me quita dinero, repítanselo varias veces, ni yo lo mantengo. No hay forma con las justas me mantengo a mí y a mis hijos como para mantener a otra persona, es algo absurdo. Las personas juzgan, hablan porque alguien lo dijo, replican y replican. ¿En base a qué? ¿Qué pruebas tienen? Mándenme un voucher, no sé", expresó la joven fuertemente antes sus 'haters'.

Después, comenta que su pareja exclusiva Paul Michael tiene sus propios problemas y conflictos, que no la competen a ella y él lo resolverá. Así mismo, declara que no hace daño a nadie al estar con él.

Es así que, Pamela López negó que la canción Cantinero tenga dedicatoria oculta a Christian Cueva o Pamela Franco y aclaró que el tema fue escrito por varios autores y no refleja su vida personal. Además, reafirmó su relación con Paul Michael y su apoyo a su carrera musical.