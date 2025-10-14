¡La tilda de 'cínica'! Macarena Vélez responde a Aleska Zambrano, ex de Said Palao: "Se metió en mi relación"

¡Se prendió la polémica! Macarena Vélez no se quedó callada y contestó a Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, quien aseguró que la modelo le hizo "la vida imposible" en el pasado. Sin pelos en la lengua, Macarena desmintió todo y hasta la tildó de "cínica".

Macarena Vélez enxpone a Aleska Zambrano, ex de Said

La modelo Macarena Vélez no se guardó nada y respondió con fuerza a las declaraciones de Aleska Zambrano, ex de Said Palao, quien aseguró que la exchica reality le habría hecho "la vida imposible". Lejos de quedarse callada, Macarena salió al frente en "América Hoy" y desmintió rotundamente las acusaciones.

Todo comenzó cuando Aleska Zambrano declaró que Macarena le hizo "vivir un calvario" durante su relación con Said Palao. Sin embargo, Vélez no se quedó atrás y arremetió sin filtros contra la ex del chico reality.

"(Aleska asegura que le has hecho la vida a cuadritos, vía crucis, un calvario, que ha tenido que cargar una cruz) No, es increíble el cinismo de unas personas", expresó muy indignada.

Macarena aclaró que los hechos ocurrieron hace muchos años y que no entiende por qué Aleska decidió hablar ahora. Recalcó que no busca generar polémica, pero sí dejar las cosas claras frente a las recientes declaraciones.

"La verdad que lo que pasó en esa época, bueno, fueron hace muchísimos años, obviamente, me parece extraño que tantos años los venga a resucitar ahora, y las cosas definitivamente no fueron de esa manera. La que se metió en mi relación fue ella, no yo", aseguró, dejando en claro su versión.

Macarena asegura que tiene un chat guardado

La ex chica reality también contó que tiene pruebas que respaldan lo que dice y que desmienten las palabras de Aleska. La modelo señaló que, de ser necesario, no dudará en mostrar las pruebas para demostrar la verdad sobre lo ocurrido.

"Yo, la verdad, que no la conozco, no me conoce, lo único que tengo de ella es un chat enorme, que hasta ahora lo tengo, menos mal que lo guardé, donde ahí se puede ver realmente la persona que fue y lo que pasó", reveló.

Además, Macarena confesó que quedó sorprendida al escuchar que la acusaban de algo que, según ella, nunca hizo. También afirmó que prefiere mantenerse al margen, aunque no permitirá que se siga distorsionando su versión de los hechos.

"Te juro que yo estaba en shock cuando lo vimos que dije, no puede ser que tanto tiempo pasó de esto, y esta persona salga a la luz a decir, sarta de mentiras. Es totalmente falso", enfatizó la modelo.

¿Ataque planeado? La exintegrante de "Esto es Guerra" también sospecha que Aleska podría estar siendo influenciada por alguien más. Finalmente, Macarena dejó entrever que podría haber intereses detrás de las recientes declaraciones de Aleska.

"Ese es lo que me causa mucha rareza, porque es como que quiere sacar a la luz algo que pasó hace mucho tiempo. Que yo callé, porque me vi manipulada, realmente, definitivamente no me siento orgullosa con lo que pasó y con lo que viví y con lo que tuve que dejar pasar", comentó con firmeza.

En conclusión, Macarena Vélez dejó claro que no piensa quedarse callada si intentan manchar su nombre. Por ahora, ni Aleska Zambrano ni Said Palao han respondido a estas nuevas declaraciones, pero todo indica que esta historia todavía tiene para rato.