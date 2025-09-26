RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Magaly Solier está estable! Directora de hospital desmiente intoxicación: "Recibe un tratamiento"

Magaly Solier fue encontrada en un delicado estado de salud y trasladada de inmediato a un hospital, donde los especialistas negaron una intoxicación.

26/09/2025

Preocupación en el mundo del cine peruano. La reconocida actriz Magaly Solier fue hallada en un delicado estado de salud en Huanta, Ayacucho, y trasladada de inmediato al hospital local. La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas, quienes aguardan por su pronta recuperación mientras las autoridades médicas aclaran lo sucedido.

Hospital aclara que no hubo intoxicación en Magaly Solier

La talentosa actriz peruana Magaly Solier encendió las alertas en el mundo artístico luego de ser encontrada en un delicado estado de salud en Huanta, Ayacucho. De inmediato fue trasladada al hospital local. 

Manuel Valdivia, jefe de Serenazgo de la Municipalidad de Huanta, narró cómo la hallaron: "Ella estaba tendida en el piso. Estaba convulsionando, producto de la sustancia que ha ingerido. No podemos precisar", declaró a la prensa.

La noticia se difundió rápidamente y provocó preocupación entre sus seguidores. La actriz es recordada por su participación en películas de gran prestigio como "La teta asustada" y "Magallanes".

El hospital desmiente intoxicación. Aunque en un inicio se habló de una posible sobredosis, la versión oficial fue diferente. La directora del hospital de Huanta aclaró en "Amor y Fuego" que Solier no ingresó por intoxicación. 

"Según ha pasado la visita médica, el médico manifiesta que está estable. Ella está recibiendo un tratamiento de salud mental. No ha habido intoxicación, está estable", aseguró la especialista.

Además, agregó que la familia está al tanto del proceso. La directora explicó que el equipo médico mantiene comunicación constante con los parientes para coordinar cada paso de su tratamiento.

"Su familiar está solicitando referencia para que continúe el tratamiento de salud mental, y le vamos a dar la referencia. Está descansando", dijo con firmeza.

Traslado para control psiquiátrico

El martes 23 de septiembre, Magaly fue llevada de emergencia al hospital y, al día siguiente, fue trasladada en ambulancia a un centro de salud mental para continuar con su tratamiento. 

Una periodista del programa comentó: "Ella ha sido trasladada al centro de salud mental con una ambulancia para continuar con su tratamiento, bajo revisión psiquiátrica".

La misma reportera indicó que la actriz recibe medicación desde hace tiempo y que, según versiones no oficiales, "habría ingerido una sobredosis de pastillas", aunque este dato no ha sido confirmado por los médicos que la atienden.

Acompañada por su madre. Durante todo el proceso, la actriz estuvo acompañada por su mamá, quien ayudó a que la atención médica fuera inmediata. Gracias a la rápida intervención, el miércoles 24 de septiembre se informó que la actriz estaba fuera de peligro y seguía bajo monitoreo especializado.

La noticia causó gran impacto en la comunidad cultural del país. Magaly Solier es una de las figuras más queridas del cine peruano y su estado de salud mantiene en vilo a colegas y admiradores.

Pese a los rumores sobre una posible intoxicación, el hospital aseguró que la actriz se encuentra fuera de peligro. La directora del centro de salud reiteró que en ningún momento hubo indicios de ello.

En conclusión, Magaly Solier seguirá bajo observación en el hospital de Huanta mientras su familia y el personal médico coordinan los próximos pasos de su tratamiento de salud mental. Sus seguidores esperan verla pronto recuperada y con la energía que la ha convertido en una de las artistas más importantes del Perú.

