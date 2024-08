Magaly Solier regresa al cine por todo lo alto y envía reflexivo mensaje: "La vida continúa"

Magaly Solier sorprendió a propios y extraños al reaparecer en un nuevo proyecto cinematográfico y es que la interprete de la exitosa película 'La teta asustada' decidió retomar su carrera dejando de lado los problemas personales que en algún momento opacaron su trayectoria.

La artista no dudó en brindar una corta entrevista para el diario La República donde contó de que se trata esta nueva película que contará con su actuación y como vienen superando sus problemas personales priorizando el bienestar de sus hijos.

Magaly Solier vuelve al cine tras escándalos

La reconocida actriz Magaly Solier volvió a hacer lo que más le gusta y apasiona: actuar. Por ello en esta ocasión sorprendió al mostrarse como parte del gran proyecto cinematográfico 'Killapa Wawan' película dirigida por César Galindo, quien también encabezó la taquillera 'Willaq Pirqa' (2022).

Solier asistió al Centro Cultural PUCP donde se llevó a cabo el 28º Festival de Cine de Lima donde la actriz ayacuchana se mostró orgullosa de volver a asumir un nuevo reto en la actuación lo que le permite demostrar su talento para el arte y actuación.

Recordemos que ya pasaron cuatro años desde que Magaly protagonizó algún papel en el cine tras la película de origen suizo 'The Saint of the Impossible', es así que Solier decidió ofrecer un emotivo mensaje donde resalta sus ganas de seguir trabajando y sacando adelante el cine peruano.

"Estoy orgullosa, contenta. Como actriz peruana, estoy siempre sacando adelante nuestro cine y todo trabajo que hacemos siempre se va a defender en el mundo entero, sobre todo con un director maravilloso, con mucha paciencia y con un talento increíble. Tienen que venir a ver la película", indicó la actriz, recordada por su papel en la nominada al Óscar, 'La teta asustada'.

Por otro lado, no fue ajena a los diversos episodios en su vida personal que le tocó afrontar encontrándose en el ojo de la tormenta tras continuas peleas con su exesposo, pese a ello ,recalcó que se mantiene enfocada en salir adelante y dejar su pasado atrás.

"Si se caen, levántense, porque la vida continúa. Sabemos que todo éxito requiere de mucho esfuerzo", sentenció la actriz convencida de que este es un nuevo inicio en su carrera artística.

Diversos usuarios aplaudieron el retorno de Magaly Solier ya que consideran que es una actriz que refleja la lucha de todos los peruanos por lo que esperan que no vuelva a alejarse de las pantallas y continúe dejando al país en alto.

"Es la mejor actriz del país y de hecho en el top de Sudamérica", "Cómo el ave fénix, Magaly tu público te aclama", "Grande Magaly eres una gran mujer y actriz", "Interpreta tan bien sus personajes, que verla llorar acongoja el corazón y duele", comentaron algunos.

Magaly Solier enfrenta la muerte de su padre

El pasado sábado, la comunidad de Ayacucho y el mundo del espectáculo peruano se vistieron de luto tras el fallecimiento de Gregorio Solier Simbrón, padre de la reconocida actriz Magaly Solier. A los 72 años, el progenitor de la estrella de "La Teta Asustada" dejó un vacío enorme en su familia y entre aquellos que lo conocieron.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo en el pueblo de Palmayoc, Huanta, donde amigos y familiares se reunieron para dar el último adiós a don Gregorio. Magaly, visiblemente afectada, recibió el apoyo de sus seres queridos en estos momentos difíciles. Las imágenes capturadas del velorio muestran a una comunidad unida en el dolor pero también en el recuerdo afectuoso hacia una figura querida.

Magaly Solier pierde a su padre. (Foto: TVISA)

Aunque aún no se han confirmado las causas exactas del fallecimiento de don Gregorio, se especula que su salud había estado deteriorándose durante algún tiempo. Este evento ha tocado profundamente a la actriz, quien ha contado con el apoyo de sus seguidores y la comunidad local.

Pese a enfrentar esta pérdida irreparable, Magaly Solier ha decidido darse una nueva oportunidad volviendo al cine demostrando que aún tiene mucho que ofrecer como persona y como actriz.