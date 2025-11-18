Yolanda Medina afirma que Pamela Franco responderá el tema de Pamela López: "Espera tu vuelto"

Pamela López es la expareja de Christian Cueva y fue quien hizo público que Pamela Franco estuvo con el pelotero cuando estaban casados. Ahora, la influencer lanzó su nuevo tema que seria una indirecta para la cantante de cumbia, pero Yolanda Medina afirma que le responderán.

¿Pamela Franco responderá a Pamela López?

En el programa 'La Noche Habla', Yolanda Medina se presentó para contar más detalles sobre sus declaraciones en 'El Valor de la Verdad'. Es así como la artista de cumbia habló también de Pamela López y su más reciente lanzamiento "La Clandestina" debutando como cantante.

A pesar de que señaló que el tema estaría buena, comentó que Pamela Franco podría estar armando una canción para responderle de la misma forma. Medina no dudó en bailar y comentar sin filtros.

"Se viene la contestación de 'La Clandestina', así que mami espera tu vuelto", expresa Yolanda en el programa de TV. Entonces, Tilsa Lozano le pregunta: "Tú me estás diciendo Yolanda, que Pamela Franco le va a contestar con una canción a la de Pamela López llamada 'La Clandestina'?" y responde: "Oye, pero por supuesto, está buenísima Pamela".

Luego, Tilsa Lozano le pregunta si conoce sobre cómo se llamaría esta nueva canción que aparentemente estaría planeando Pamela Franco para responder a López, pero negó conocerlo.

"(¿Cómo se llamaría la canción?", le pregunta Tilsa, y Yolanda dice: "No sé, esa es la primicia de ella, no es mía. (La cornuda, la acepta cacho? ¿Cómo sería la canción?) A mí me daría vergüenza estar con mi pareja actual y decirle 'oye, mira, te estoy recordando'".

'La Clandestina' de López

La expareja de Christian Cueva estrenó su primer tema "La Clandestina", una colaboración con su pareja Paul Michael, y el público no tardó en sospechar que la letra tendría más de una indirecta para Pamela Franco y el mismo Cueva.

"Quédate con quien merece que se lo vuelvas a hacer, me engañaste. Fue tu culpa. Ya no creo más en tus disculpas... Sin ti la vida me gusta". Y el remate dice: "Tú no sabes, amar. El karma te va a llegar".

De esta manera, la influencer Pamela López anunció el lanzamiento de su nuevo tema "La Clandestina" con su pareja, y según reveló Yolanda Medina en 'La Noche Habla' es que Pamela Franco no se quedaría de brazos cruzados y estaría preparando una canción para responderle a la ex de Christian Cueva.