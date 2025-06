"No puedo controlarlo": Lucy Bacigalupo se quiebra al revelar que llora todos los días desde su accidente

Lucy Bacigalupo rompió en llanto al hablar sobre las secuelas emocionales que le dejó el accidente que vivió en el hospital Rebagliati, donde se cayó de una camilla y pudo quedar paralítica. En su reciente paso por "El Valor de la Verdad", la actriz reveló que desde ese día no ha vuelto a ser la misma.

Durante el programa, Beto Ortiz le preguntó: "¿Lloras todos los días desde tu accidente?", y sin dudarlo, Lucy respondió: "Sí". El detector de mentiras confirmó que decía la verdad.

Una herida que no sana. Lucy confesó que ha pasado por muchos especialistas para intentar superar lo ocurrido, pero el impacto emocional sigue siendo muy fuerte.

"Pero es que no puedo controlarlo ahorita. Yo he pasado por psicología, psiquiatría" , dijo entre lágrimas.

Aseguró que no se siente cómoda tomando medicamentos y prefirió seguir su proceso de forma natural. Incluso, reveló que lleva consigo un frasquito de agua de azar para tranquilizarse.

"No quise tomar duloxetina ni las cosas que te recetan. Si yo salgo, salgo porque salgo, pero no dependiendo de un químico" , señaló con firmeza. "Prefiero andar con mi agüita de azar" , contó. Cuando Beto le pidió que lo mostrara, ella sacó el frasco de su cartera y bromeó: "Beto, este es el valor de la verdad" .

Apoyo de sus amigos. En el set la acompañaron sus amigos, Daysi Ontaneda, Gloria y Antonio, quienes resaltaron su fortaleza.

Daysi, visiblemente conmovida, contó que aunque por dentro estaba muy triste por lo que le había pasado a su amiga, decidió no mostrarle su dolor para no afectarla más.

"Uno tiene que llegar con el buen ánimo. 'Ay, amiga, te ves regia', le decía, cuando la veía tiradita, flaquita, era solo ojos" , expresó. Además, reveló que tuvo miedo real por la vida de Lucy: "Dije, mi amiga, o se me va o se me queda paralítica".

Lucy Bacigalupo explicó que prefiere evitar los antidepresivos porque ha visto cómo afectan a otras personas.

"He visto cómo se vuelven con las pastillas y no quiero eso para mí. No familiar, pero sí amigas. Yo prefiero llorar todo lo que tenga que llorar y ya me calmo", confesó. Cuando Beto le preguntó si no tenía miedo de volverse dependiente, ella respondió con seguridad: "Eso no va a pasar conmigo, con el carácter que yo tengo y con la persona que soy".