¡Fue hospitalizada! Miss Jamaica sufrió una impactante caída en la preliminar del Miss Universo 2025

En los últimos días se viene realizando el evento de Miss Universo 2025 donde varias representantes de países esperan llevarse la corona. Lamentablemente, la Miss Universo Jamaica sufrió una caída muy fuerte en el escenario durante las preliminares preocupando a todos.

¡Sufrió una fuerte caída del escenario!

Desde hace unos días se realiza el evento preliminar de las candidatas a Miss Universo 2025. Todo iba transcurriendo de manera normal, cuando durante el desfile de gala, la Dra. Gabrielle Henry sufrió un incidente que preocupó a todos en el lugar. La joven de 28 años tuvo una caída estrepitosa cuando se retiraba del escenario y cayó al suelo por completo.

En las imágenes viralizada en todas las redes sociales, se puede ver cómo la candidata no se dio cuenta donde terminaba la pista del escenario. Luego, varias personas de la organización acudieron de inmediato a su ayuda, llevando una camilla para sacarla rápidamente y ser auxiliada en un centro hospitalario.

¿Qué pasó con la Miss Universo Jamaica?

Por medio de sus redes sociales, la organización de Miss Universo Jamaica publicó un comunicado informando sobre el estado actual de su representante. Es así como revelaron que sucedido después de la caída del escenario principal de Gabrielle en la ronda de vestidos de noche en la preliminar del evento.

"Fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación", expresaron.

Además, expresaron su agradecimiento a todos aquellos que se preocuparon por la salud de la concursante. Incluso, pidieron una oración para que la joven se recupere satisfactoriamente y pueda estar presente al 100% para la gran final del evento, de la cual se ha venido realizando en los últimos días de manera preliminar.

"Pedimos amablemente a todos que se mantengan optimistas, la eleven en oración y envíen pensamientos positivos mientras ella recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes", acotó la organización de Miss Universo Jamaica.

De esta forma, la joven de 28 años está siendo evaluada por completo para que pueda regresar de forma segura al evento de Miss Universo 2025. La Dra. Gabrielle Henry sufrió un grave accidente que se viralizó en redes, ahora se espera que pueda regresar a la gran final de la competencia donde Perú también está participando.