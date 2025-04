Leslie Stewart sobre Olenka Mejía tras meterse con Piero Quispe: "Quiérete un poquito"

Luego de que Olenka Mejía contará que estuvo con Piero Quispe, pero que desconocía que tenía una hija y que habría sido la víctima, muchas personas del medio no le han creído. Es así como la actriz Leslie Stewart despotricó contra la joven al afirmar que deja mal paradas a las mujeres.

A través de una entrevista con el diario El Trome, Leslie Stewart opinó acerca del caso de Olenka Mejía con Piero Quispe. Como se sabe, la joven afirma que tuvo una relación con el futbolista en 202 y desde entonces, la ha invitado a viajar a México, pero que ella no sabía que ya tenía pareja. Ahora, la actriz afirma que la ex de Farfán estaría dejando mal parada a las mujeres, así como muchas otras que han salido como 'amantes'.

"Estará de moda meterse con un futbolista, pero no se van a meter con un hombre casado y encima filtrar la conversación, quiérete un poquito. Soy mujer y como mujer que soy, que siempre ha querido igualdad y luchar por derechos. Está viniendo una camadita que nos está dejando muy mal paradas, porque no están haciendo las cosas bien. Ellas creen que la liberación femenina es arrasar con todos los patas, contar tus cosas privadas" , expresó.

Lo que llamó la atención para la actriz, es que actualmente las mujeres se enorgullecen al estar con un futbolista, este soltero o no. Cree que muchas mujeres jóvenes sienten que están ganando una medalla.

Así mismo, la actriz Leslie Stewart fue consultada si le han escrito futbolistas y afirma que sí, pero que nunca para salir. Agrega que ella siempre ha dejado en claro cómo es su forma de ser y que si algo no le gusta o ve mal, los manda a volar.

"Me puede escribir, pero va a ser muy raro que me invite a salir, porque creo que dentro de todo tienen bien 'mapeado' su tipo de mujer y saben muy bien quién es una chica linda, dulce, y a una mujer como yo, que no soy tan dulce, que si algo no me gusta, lo voy a mandar al cacho". expresó.