Dorita Orbegoso revela que ya la llamaron de "El Valor de la Verdad": ¿Se atreverá a sentarse en el sillón rojo?

Dorita Orbegoso, conocida por su paso por los realities y su fuerte presencia en la farándula peruana, sorprendió a todos con una revelación que dejó a muchos con la intriga. La modelo fue abordada por las cámaras de "Todo se filtra" y contó que ya la han llamado para participar en el programa "El Valor de la Verdad".

Dorita Orbegoso fue consultada por las cámaras de "Todo se filtra" sobre si aceptaría sentarse en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad", ese que ha sacado a la luz secretos y revelaciones de figuras de la farándula.

A lo que la modelo respondió, sin pensarlo mucho: "Claro, vamos a ver. Ya me han llamado ya". Sin embargo, cuando se le preguntó si ya estaba decidida, Dorita dejó claro que aún está pensándolo. "En eso estoy, todavía. La verdad que todavía no lo sé" , comentó, dejando la puerta abierta para que sus seguidores especulen si pronto la veremos enfrentarse al polígrafo de "El Valor de la Verdad".

Dorita habla sobre su fortaleza emocional. En la misma conversación, Dorita aprovechó para hablar de su fortaleza emocional. Cuando se le preguntó sobre su relación con Macarena Vélez, quien también pasó por el programa recientemente, Dorita compartió cómo las experiencias difíciles de la vida la han hecho más fuerte.

"Bueno, mi mamá falleció, mi papá vive en España, no tengo apoyo de mis padres, pero ella no tiene la fortaleza que tengo yo" , expresó con sinceridad.

Dorita señaló que, a pesar de las pruebas difíciles por las que ha pasado, como la pérdida de su madre, su fortaleza ha sido clave para seguir adelante, y comparó su situación con la de Macarena Vélez, quien también ha tenido que enfrentar momentos difíciles.

El tema de Macarena Vélez fue inevitable, y Dorita, como siempre, no dudó en expresar su apoyo a la ex chica reality.

"De verdad que me apoyo total, es una chica muy linda y me da mucha pena por todo lo que ha pasado y no se debe juzgar a las personas sin conocerla", comentó, refiriéndose a la participación de Macarena en "El Valor de la Verdad".