Grasse Becerra destruye a Dorita Orbegoso tras polémica con Pamela Franco: "No es ninguna santa"

El enfrentamiento entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco sigue dando de qué hablar, pero esta vez Grasse Becerra decidió meterse en la polémica y arremeter contra Dorita. La exbailarina dejó en claro que Orbegoso no es ninguna santa y le recomendó guardar silencio antes de que saquen a la luz su pasado.

En medio del conflicto entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso, Grasse Becerra no se quedó callada y lanzó un fuerte comentario sobre la exconductora de televisión. Según la también exchica reality, Dorita solo está aprovechando la controversia para seguir en boca de todos.

"Ella sabe que Pamela está desde hace tres meses en los titulares día y noche, por eso se acordó lo que pasó con su ex, algo que me parece tonto y fatal que le diga a Pamela 'que me agradezca esa señora que por mí ha quedado bien'. ¿Qué le pasa?", cuestionó Grasse, dejando entrever que Dorita solo busca protagonismo con este escándalo.