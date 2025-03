Pamela Franco minimiza polémica con Dorita Orbegoso: "No quiero darle pie a nadie, no me interesa"

La polémica entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso sigue dando de qué hablar. Tras los comentarios que lanzó la animadora en "América Hoy", la cantante de cumbia decidió pronunciarse y dejó claro que no está interesada en seguir con la controversia.

En una reciente entrevista para "América Hoy", Pamela Franco fue consultada sobre las declaraciones de Dorita Orbegoso, quien aseguró que gracias a ella la habían respetado y que recordaba su pasado. Sin dudarlo, la cumbiambera respondió con firmeza.

"¿Ah sí? Yo no necesito recordar el pasado porque vivo mi presente y estoy súper bien ahorita, trabajando bastante. Y nada... con mi familia, con la gente que amo. Así que la gente que le gusta vivir del pasado, pues bien por ellos. Yo estoy bien ahora" , comentó. Además, dejó claro que no piensa seguirle el juego a nadie. "Yo de la señora no quiero hablar absolutamente nada, porque no me importa, no me interesa. Yo ni abrí mi boca, ni siquiera crucé palabra con alguien" , sentenció.

¿Realmente hubo un enfrentamiento? Uno de los rumores que más ha sonado en los últimos días es que Pamela Franco habría empujado a Dorita Orbegoso y pedido a su seguridad que la retiraran del evento donde coincidieron.

Cuando le preguntaron por este tema, la cantante evitó dar detalles, pero dejó entrever que cada persona tiene su versión.

Todo el problema comenzó luego de que Dorita Orbegoso hiciera una broma en el escenario sobre los 280 soles, haciendo alusión a la polémica que vinculó a Pamela Franco con Christian Cueva. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre este comentario, la cantante dejó ver su incomodidad.

A pesar de todo, Pamela Franco dejó claro que no dejará que esta situación la afecte emocionalmente, porque ha aprendido a controlar sus emociones.

"No voy a dejar que nadie busque sacarme de mi lado emocional como para hacer todo lo que han dicho que he hecho, supuestamente. Eso no lo van a ver. Me estoy aprendiendo a controlar y hay gente que no merece. Estoy súper tranquila y así me voy a mantener. Lo que no quiero es darle pie a nadie para que diga que ay, que hablo de ella. No me interesa", aseguró.