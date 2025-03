Amiga de Pamela Franco apunta contra Dorita tras cruce en evento: "Tuvo que venir la seguridad por ella"

La polémica entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso sigue en boca de todos. Tras el enfrentamiento que ambas protagonizaron en un evento, Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela, decidió contar su versión y lanzar fuertes declaraciones. Según Pumarica, Dorita habría estado bajo los efectos del alcohol y fue ella quien inició el conflicto.

Durante el programa "Magaly TV La Firme", Vanessa Pumarica contó su versión sobre lo que ocurrió entre Pamela y Dorita. Según la amiga de la cantante, la animadora ya había bebido varias cervezas antes de que todo estallara.

Además, agregó que la exbailarina fue quien se acercó a insultarlas, lo que provocó la intervención del personal de seguridad.

"Nosotros recién habíamos llegado. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaba animando. Comenzó a mandar las indirectas y yo sí le reclamé, mas no la insulté. Pamela no le iba a reclamar, ni siquiera la registra. Y ella subió y comenzó a lanzar, quien tiene la boquita de caramelo es ella, tanto así que tuvo que venir el de seguridad, porque ella lo que yo lo había dicho ella lo quería hacer con sus manos" , comentó la amiga de la cumbiambera.

Vanessa Pumarica quiso dejar claro que la cantante no tenía intención de generar ningún enfrentamiento, pero que Dorita habría sido quien encendió la chispa del conflicto. Además, la amiga de Pamela al ser consultado si el cruce habría tenido que ver con que Dorita evidenció a la cumbiambera con 'El Chemo', Vannesa lo negó.

"Pamela creo ni siquiera se acuerda de 'El Chemo'. Ella es la que no ha superado, ¡qué barbaro! De verdad, de envidia. O no sé si es enevida, porque ella se ha metido con un futbolista 'NN'. O todavía no cierra el círculo con el Chemo" , dijo Pumarica.

Todo comenzó durante el evento de cumbia, donde ambas coincidieron. Dorita, quien estaba animando, lanzó una broma que no fue bien recibida por el entorno de Pamela Franco. Dorita preguntó dónde estaban los hombres que les gusta yapear 280 soles, en referencia a la supuesta transferencia que Christian Cueva habría hecho a Pamela, según declaraciones de su esposa, Pamela López.

Sin embargo, Vanessa Pumarica asegura que el comentario fue una provocación y que después del show, Dorita se acercó a su mesa con insultos, lo que hizo que la situación se saliera de control.

Ante las versiones que señalan que Pamela habría reaccionado de forma agresiva, la cantante no se quedó callada y dejó claro que no hubo ninguna agresión física de su parte.

"Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia. Que pruebe lo que está diciendo, porque ustedes saben que decir eso no es nada ligero" , dijo en tono desafiante.

Pamela también insinuó que este escándalo está beneficiando a Dorita, pues ahora todo el mundo está hablando de ella.

"Yo creo que está teniendo lo que quiere, todos me están preguntando por ella", comentó. Para la cumbiambera, el tema ya no tiene sentido y dejó claro que no piensa seguir dándole importancia. "Yo prefiero no hablar de una persona que ni me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", sentenció.