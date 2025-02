¡A bailar! Internacional Yurimaguas presenta su nuevo éxito "Rabito de chancha" en El Súper Show

La cumbia amazónica sigue conquistando corazones y esta vez, Internacional Yurimaguas llegó con todo a El Súper Show de la Karibeña para presentar su nuevo tema "Rabito de chancha". La agrupación, famosa por su ritmo contagioso y su estilo selvático, hizo vibrar a la cabina de Radio Karibeña junto a los locutores ChiquiWilo y Andrea Torres.

Durante su visita al programa El Súper Show de la Karibeña, los integrantes de Internacional Yurimaguas no solo hablaron de su trayectoria, sino que también interpretaron su nuevo éxito "Rabito de chancha" en vivo, haciendo que todos se contagien con su ritmo pegajoso en Radio Karibeña.

"Rabito de chancha yo daría mi vida. Por un rabito de chancha yo daría mi vida. Si me le encuentro jugocito, me lo como todito. Si me le encuentro jugocito, me lo como todito", cantaron con alegría mientras los locutores bailaban al ritmo de la cumbia.