¡Desde la selva! Internacional Yurimaguas presentó su nueva canción "Corazón Herido" en El Súper Show

El programa radial de El Súper Show es uno de los más divertidos conducido por Miguel Moreno y Andrea Torres Gross. Donde hacen de las suyas todas las mañanas regalando muchas sorpresas a los radioescuchas y teniendo grandes invitados como Internacional Yurimaguas.

Internacional Yurimaguas llega al Súper Show

Todas las mañanas son muy divertidas al lado de los queridos locutores radiales en el programa de El Súper Show. En esta ocasión, llegaron los chicos de la agrupación Internacional Yurimaguas. Durante el último segmento se estuvieron riendo a lo máximo con sus ocurrencias.

Cada uno de los integrantes se presentaron en el programa y cantaron varios de sus éxitos musicales, que puso a bailar a todos en el set de la radio. Entre las canciones más sonadas del grupo de la selva están "Por ahí no", "Ya no te quiero más", "La danza del ocotero", "No me rompas", "Mix pandillas", "Ritmo alegre", "Perdido en tu amor" y otros más.

Los locutores radiales se divirtieron con la canción "Por ahí no", que incluso Miguel Moreno preguntó a los integrantes de Internacional Yurimaguas si podrían volver a grabar el videoclip de este tema teniendo de protagonista a su compañera Andrea Torres Gross. Los chicos se bromearon y las risas nunca pararon en El Súper Show.

El grupo llegó desde la selva para una serie de presentaciones en Lima. Comentaron que se estarán quedando hasta este fin de semana donde el sábado se presentarán en el local Paraíso de la Selva y el domingo en el local El Aguaje. Invitaron a todos los oyentes a no perderse estos conciertos que harán gozar al público de principio a fin.

¡Su nuevo tema "Mi Corazón Herido"!

Los integrantes de Internacional Yurimaguas estuvieron presentando en el programa su más reciente tema musical llamado "Mi Corazón Herido". Esta canción ya fue lanzada y viene cautivando al público acumulando miles de reproducciones en todas sus plataformas digitales.

"La canción ya está en todas las plataformas y el videoclip en el YouTube como 'Mi Corazón Herido' hace cuatro mesecitos fue lanzada, ahí estamos", expresaron.

Cada uno de los integrantes de Internacional Yurimaguas tienen un gran talento musical y bailando. Cada uno de sus show hacen que se goce hasta las últimas, gracias a muchos de sus éxitos musicales con gran ritmo de la selva. El grupo hizo bailar a todos los locutores radiales del programa El Súper Show con sus sencillos.