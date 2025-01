¡Con mucho swing! Salserín revela las sorpresas que tendrán para el Playazo 2025

La famosa agrupación Salserín que causó un éxito en lo años 90's, ahora se encuentran en el Perú. Los chicos estuvieron de visita en el programa radial Habla Kausa donde estuvieron haciendo bailar a los conductores con sus canciones y confirman su participación en el Playazo 2025 de Radio Karibeña.

En el programa radial de Habla Kausa, llegaron los chicos de la agrupación Salserín de Manuel Guerra. Los cantantes Sergio, Peter e Ilio estuvieron poniendo el swing en la radio, donde sonaron sus mejores éxitos musicales que le encantan al público. Así mismo, anunciaron el tiempo en que se quedarán en Perú y sus próximas giras.

"Me siento súper feliz de estar aquí en La Karibeña compartiendo con todo el público porque normalmente nosotros no tenemos la oportunidad de tener esa interacción con el público, nos sentimos felices y si me tengo que quedar en Karibeña, no hay problema", expresó con mucha emoción.