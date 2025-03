Samahara Lobatón se mantiene enfocada a pesar a de escándalos con Bryan y Evelyn: "Salud y amor"

Samahara Lobatón ha demostrado que sigue adelante a pesar de las recientes polémicas que la rodean. En medio de sus disputas con Evelyn Vela y los rumores de infidelidad que involucran a su pareja, Bryan Torres, la influencer compartió un mensaje positivo en sus redes sociales, dejando en claro que está enfocada en su bienestar.

A través de su cuenta de Instagram, Samahara escribió: "Marzo, decreto salud, plata, trabajo por montones, amor, viajes, paz y muchísimo dinero". Su publicación refleja su determinación de mantenerse firme en sus objetivos personales y profesionales, sin permitir que las críticas o controversias la afecten en su día a día.

Recientemente, su amistad con Evelyn Vela terminó en medio de fuertes declaraciones. La "Reina del Sur" la acusó de traición, lo que generó un cruce de palabras en redes sociales y programas de espectáculos. A pesar de ello, Samahara ha optado por mantener la calma y no continuar con la polémica.

Samahara firme pese a polémicas

Por otro lado, su relación con Bryan Torres ha estado en el ojo público debido a especulaciones sobre infidelidades. Aunque no ha respondido directamente a estas acusaciones, su mensaje en redes deja entrever que prefiere centrarse en su crecimiento personal y no en los comentarios negativos.

Un reportero de Magaly TV, La Firme se comunicó con Samahara Lobatón para obtener una respuesta sobre lo que dijo Evelyn respecto a la polémica en la que se vio envuelta su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa no se contuvo y respondió con todo.

En esa misma línea, Samahara también atacó a la hija de Evelyn, Anne Thorsen, recordándole la acusación que hizo en su contra por presuntamente haberle quitado el novio a su hermana Melissa Lobatón.

"Si su hija no tiene valores ni principios porque su madre jamás estuvo ahí para inculcárselos, no es mi problema. ¡Yo solo he dicho la verdad! Yo podré tener muchos errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia", sentenció.