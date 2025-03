Dorita Orbegoso llora tras polémica con Pamela Franco y se defiende: "A mí no me tocó fácil"

Dorita Orbegoso no pudo contener las lágrimas durante su participación en "El Reventonazo de la Chola". La exbailarina se sinceró con La Chola Chabuca sobre el altercado con Pamela Franco y dejó claro que no busca escándalos. Además, recordó los momentos difíciles que ha enfrentado en su vida y en su carrera.

Dorita Orbegoso recuerda su lucha y rompe en llanto

En una entrevista a Dorita Orbegoso en "El Reventonazo de la Chola", La Chola Chabuca resaltó que Dorita no necesita generar controversia para seguir vigente en los medios.

"Nosotros te hemos llamado varias veces. Quiero comentar eso. Nosotros, yo personalmente, siempre he pensado en la posibilidad de coincidir contigo. Eres una chica que todos aquí en el canal queremos, conocemos, sabemos lo profesional que eres", le dijo La Chola Chabuca. Al escuchar esas palabras, Dorita no pudo evitar emocionarse. "Me vas a hacer llorar", respondió con la voz entrecortada.

Dorita Orbegoso aprovechó la entrevista para hablar sobre su vida y cómo ha tenido que salir adelante sin la ayuda de nadie.

"Bueno, a mí no me tocó fácil, soy una persona provinciana", expresó mientras las lágrimas rodaban por su rostro.

La exbailarina recordó que perdió a su madre a los 16 años y que ha tomado decisiones que no siempre fueron las mejores.

"Es parte de madurar, es parte de aprender en la vida, pero yo tengo un hijo, soy mamá soltera. Y a mí una de las cosas que más me molesta es que la generación de ahora, que son personas que no conocen, creen que uno hace las cosas o dice las cosas por el escándalo, por el show, y que por eso uno tiene pantalla. Y no, cholita", dijo con indignación.

También manifestó su cansancio ante los ataques en redes sociales y la idea de que los artistas deben quedarse callados ante cualquier comentario.

"A veces creemos que por el hecho de ser artistas nos tenemos que quedar callados y aguantar que todo el mundo te grite cosas o escriba cosas, sabiendo o creyendo que es la verdad. Y no, llega un momento en que ya basta", señaló.

Al verla tan afectada, La Chola Chabuca no dudó en brindarle su respaldo. Aconsejó la exbailarina que siga adelante, y que cuenta con ella y el programa si en algún momento acuerdan para trabajar juntas. Dorita agradeció el apoyo y dejó claro que, aunque trata de ignorar los malos comentarios, hay momentos en los que es necesario aclarar las cosas.

"Es verdad, uno no tiene que escuchar el ruido, pero hay momentos en los que sí uno tiene que aclarar las cosas que no son ciertas... Yo no tengo ningún problema con nadie", afirmó.

Dorita niega pelea con Pamela Franco por 'El Chemo' Ruiz

En la entrevista, La Chola Chabuca le preguntó directamente si su enfrentamiento con Pamela Franco tenía algo que ver con Marco 'Chemo' Ruiz, exfutbolista con quien ambas tuvieron una relación en el pasado. Dorita negó rotundamente esta versión. Y aseveró que ya han pasado 15 años.

¿Qué pasó entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco? La polémica entre ambas se originó en el aniversario de Yolanda Medina, donde Dorita hizo una broma sobre los hombres que yapean 280 soles, en referencia al escándalo de Pamela Franco y Christian Cueva.

Esto habría molestado a la cumbiambera, quien, según Dorita, la insultó a través de su amiga Vanessa Pumarica y luego la habría llamado a seguridad.

Por su parte, Pamela Franco ha negado haberla agredido y desafió a Dorita a presentar pruebas si realmente ocurrió algún incidente. A pesar de la controversia, Dorita Orbegoso dejó claro que no tiene problemas con nadie y que seguirá enfocada en su trabajo y en su familia.