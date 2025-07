Jerson Reyes confiesa que sigue enamorado de Dorita Orbegoso y luchará por su amor

El exarquero Jerson Reyes no ha dejado atrás sus sentimientos por Dorita Orbegoso. A pesar de que su relación terminó hace cinco meses, el también futbolista ha decidido dar un paso al frente y buscar una segunda oportunidad con la animadora. Su intención ha quedado clara tras un romántico gesto.

Jerson Reyes quiere reconquistar a Dorita

Aprovechando el cumpleaños de Dorita, Reyes le envió un costoso anillo con esmeralda como símbolo de su deseo de volver a estar juntos. El regalo fue acompañado de un mensaje en el que expresó sus sentimientos y su intención de recuperar la relación. Para él, el tiempo separados solo ha fortalecido lo que siente por ella.

Jerson asegura que sus sentimientos nunca desaparecieron. Admite que durante los meses alejado de Dorita reflexionó mucho sobre lo que compartieron. Valora profundamente a la madre de familia y afirma que aún la considera una mujer especial en su vida, tanto por su rol maternal como por su calidad humana.

"Quiero que sepas que te sigo eligiendo. He tenido tiempo para pensar, para entender y valorar lo que tuvimos. Hoy vengo a decirte con el corazón en la mano: ¿Quieres volver a ser mi enamorada?", escribió el bailarín junto a un regalo que tenía para Dorita.

Hasta el momento, Dorita no ha dado respuesta a esta propuesta. Sin embargo, el exarquero toma con calma la situación y prefiere no presionarla. Considera que ella debe estar segura antes de tomar una decisión, por lo que no le impuso plazos ni condiciones.

¿Qué dijo Dorita?

Cabe recordar que fue Dorita Orbegoso quien confirmó en televisión nacional que está soltera desde hace tres meses. Durante esa entrevista, explicó que le costó mucho compaginar su rol como madre con el de pareja, lo que habría influido en la separación. A pesar de ello, el sentimiento de Jerson sigue intacto y su intención de reconquistarla parece firme.

"Estoy soltera ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, hace casi 3 meses... en el tiempo que yo conocí a una persona para mí fue muy difícil poder llevar esta etapa de mujer y de mamá, porque yo soy muy mamá gallina", reveló.

Es así que, la historia entre Jerson Reyes y Dorita Orbegoso aún no tiene un final definitivo. Mientras él mantiene viva la esperanza de una reconciliación, ella guarda silencio. El público sigue pendiente, con la expectativa de que el amor vuelva a unirlos tras meses de distancia y reflexiones personales en ambos.