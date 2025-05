Janet Barboza critica a Alejandra Baigorria por no defender a su madre: "No se puede justificar"

La reciente boda en la que participó Alejandra Baigorria terminó envuelta en polémica, luego de que su hermana Thamara agrediera a su madre, Verónica Alcalá, durante el evento. La falta de una defensa pública por parte de Alejandra ha generado indignación entre figuras del espectáculo, como Janet Barboza y Dorita Orbegoso.

Janet destruye a Alejandra Baigorria

Ambas figuras televisivas expresaron su molestia en programas de entretenimiento, cuestionando la actitud de Alejandra frente al altercado. Consideran que su respuesta fue tibia, ya que se limitó a decir que el tema había sido conversado en privado. Para ellas, este tipo de incidentes requiere una reacción más firme y visible, sobre todo tratándose de la madre.

Janet Barboza resaltó que la madre representa lo más importante en la vida de una persona, por lo que esperaba que Alejandra mostrara una postura más contundente. Criticó la falta de énfasis en su pronunciamiento, lo cual, en su opinión, minimiza la gravedad de la agresión ocurrida en plena celebración.

Por su parte, Dorita Orbegoso hizo hincapié en el rol de Alejandra como hermana mayor. Recordó que Thamara no es una adolescente y que Alejandra, como cabeza de familia, debió asumir una postura más dura frente al comportamiento de su hermana, especialmente en defensa de su madre.

La situación ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios también han cuestionado la actitud de Alejandra Baigorria. Algunos la acusan de no defender lo suficiente a su madre, mientras otros creen que es un asunto familiar que no debe exponerse públicamente.

Alejandra llora por su madre

Desde Turquía, donde está disfrutando su luna de miel con Said Palao, Alejandra Baigorria brindó una emotiva entrevista al programa "Esta noche" con La Chola Chabuca. La ex chica reality no pudo contener las lágrimas al hablar de uno de los momentos más sensibles de su boda: la presencia de sus padres, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria.

Alejandra abrió su corazón y recordó lo que sintió al ver a sus padres emocionados durante la ceremonia religiosa.

"Cuando me tocan el tema de mis papás, de mi familia, para mí es duro, porque definitivamente yo vengo de una familia disfuncional, siempre lo he dicho, pero a pesar de eso mis papás siempre han estado conmigo", dijo entre lágrimas.

Alejandra Baigorria vivió una boda llena de emociones y recuerdos familiares. Desde su luna de miel, compartió con el público su verdad y defendió el amor y respeto que siente por sus padres. Con lágrimas en los ojos, reafirmó que cada momento vivido con ellos es invaluable.