¡No vas más! Onelia Molina confirma su RUPTURA con Mario Irivarren: "Por mi paz y tranquilidad"

Onelia Molina confirmó que ha terminado definitivamente su relación con Mario Irivarren, luego de la polémica que se generó por Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria. La participante de 'Esto es guerra' se mostró muy agradecida por el tiempo que compartió con Mario, pero dijo preferir su paz mental.

Durante la conversación que tuvo con María Pía Copello en el programa Mande Quien Mande, Onelia afirmó que es una persona que sabe perdonar, y la conductora le preguntó qué fue lo que hizo que, esta vez, decidiera dar un paso al costado.

Onelia confirmó que su ruptura con Mario se dio el miércoles en que el chico reality fue captado ingresando al departamento de Onelia y pasando la noche allí. La integrante de Esto Es Guerra ahondó más en los motivos de esa separación.

"Para mí no hay tiempos. Yo considero que estamos o no estamos, y actualmente no estamos. La relación se terminó. Di por terminada la relación por mi paz, por mi tranquilidad. Esa es mi prioridad y lo va a ser siempre", agregó.