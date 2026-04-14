Carlos Alcántara habría pasado la noche con jovencita en su casa: ¿De quién se trata?

Carlos Alcántara vuelve al centro de la polémica tras la difusión de imágenes que lo vinculan con salidas nocturnas y encuentros con jóvenes. Esta vez, 'Cachín' generó revuelo luego de que un programa de espectáculos revelara que habría pasado la noche con una joven, reavivando las especulaciones sobre su vida personal.

Nueva visita nocturna y rumores en torno a 'Cachín'

Según imágenes emitidas por el programa "Magaly TV: La Firme", una joven ingresó durante la noche al domicilio de Carlos Alcántara y permaneció en el lugar por varias horas. El registro muestra al actor coordinando la llegada de un taxi, del cual descendió la mujer que luego ingresó directamente a la vivienda.

Según el material difundido, la joven fue identificada como Mar Arrieta, compartió contenido desde un lugar que coincidiría con la casa del comediante y hasta el guion de la película de 'La Gran Sangre'. Además, publicó una foto junto a él en actitud cercana, lo que aumentó las especulaciones.

Las imágenes no evidencian el momento de salida de la joven, lo que reforzó las versiones de que habría permanecido en el lugar hasta el día siguiente que fu captada en un Mini Market. Este detalle ha sido uno de los principales elementos que alimentaron los rumores sobre que pasaron la noche juntos.

Días después, el popular 'Cachín' fue captado nuevamente en salidas nocturnas en el distrito de Los Olivos, aunque en esta ocasión se le vio acompañado únicamente de un amigo y sin la presencia de alguna mujer, lo que también generó comentarios entre sus seguidores.

Stefany Camus rompe su silencio tras ampay con Carlos Alcántara

Hace unos días, luego de ser captada bailando de forma sensual y compartiendo besos con Carlos Alcántara, Stefany Camus conversó con el programa 'Q' Bochinche' para aclarar los detalles de su encuentro con el jurado de 'Yo Soy' y despejar rumores sobre un supuesto vínculo sentimental.

La influencer explicó que conoció al popular 'Cachín' ese mismo día en una discoteca de Barranco, mientras compartían varios tragos en un box de un amigo en común. Según Stefany, hubo buena conexión desde el inicio y luego se siguieron en redes sociales.

"Lo conocí en Barranco Bar ese día. Conversamos, nos caímos super bien. Tomamos demasiado tequila, no te voy a mentir. Y él me empezó a seguir en Instagram y todo bien, es una persona muy buena", comentó en una llamada con Ric La Torre.

En cuanto a las especulaciones de que el acercamiento continuó tras el beso, Stefany Camus fue clara y enfatizó que no hubo nada más allá de lo que se vio en las imágenes con el conocido actor de 'Pataclaun'.

"No pasó nada más de lo que ustedes ven en el video. Conversamos, seguimos en comunicación. Él es una persona muy agradable y me cayó bien, él está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo", señaló.

La joven rubia también aclaró que ambos vivieron la experiencia como un momento de diversión y negó que hayan salido juntos de la discoteca, asegurando que se retiró por su propio camino.

En conclusión, la exposición mediática de Carlos Alcántara vuelve a generar titulares y opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos cuestionan su vida privada, otros consideran que, al encontrarse soltero, tiene derecho a disfrutar de su tiempo personal sin mayores explicaciones.