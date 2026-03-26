Paolo Hurtado responde a Rebeca Escribens tras críticas a su reconciliación: "Tengo la intención de reconstruir mi familia"

La reciente celebración de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes los puso en el centro del debate público. Tras el escándalo de infidelidad, su reconciliación generó opiniones divididas, incluida la crítica de Rebeca Escribens. Ante ello, el futbolista decidió pronunciarse y responder directamente.

"Caballito" Hurtado defiende su proceso personal

Paolo Hurtado, conocido como el "Caballito", reaccionó a las críticas de Rebeca Escribens con un mensaje en el que reconoció sus errores, pero también defendió su derecho a cambiar y reconstruir su familia. El futbolista aseguró que su proceso personal no es visible para todos y que viene trabajando constantemente para mejorar.

"Señora Rebeca, si usted tiene mucha razón con lo que dice, lo que no sabe es el cambio que uno puede tener como persona. Yo no tengo por qué mencionar las cosas que vengo haciendo para recuperar mi familia, sin embargo hay gente profesional a mi alrededor que me ayudado para poder se mejor cada día ahora todo el mundo se la da de digno y todo son perfectos", expresó.

Además, Hurtado enfatizó que uno de sus principales objetivos es proteger y formar a sus hijos, evitando que los errores del pasado afecten su desarrollo. El futbolista reconoció abiertamente sus fallas y aseguró que asume la responsabilidad de sus decisiones.

"Créame que me equivoqué y soy el primero en asumir malas decisiones que tomé. Otro tema que usted tocó es el de mis hijos, estamos haciendo todo lo posible para que mis hijos sean personas de bien cuando estén más grandes. Todo eso que le estoy hablando es con mucho respeto", añadió.

@rkt696 Paolo Hurtado responde a Rebeca Escribens tras críticas a su reconciliación: "Me equivoqué y lo asumo" ♬ sonido original - rkt696

Rebeca Escribens responde y aclara su postura

Tras recibir el mensaje, Rebeca Escribens no dudó en responderle públicamente. La conductora agradeció el tono respetuoso del futbolista y aclaró que sus comentarios no buscan ofender, sino generar reflexión en el público.

"Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de escribirme. Como comprenderás, yo opino de lo que la gente se encarga de hacer público sin ningún afán de ofender, pero sí de que la gente aprenda y sepa qué no hacer. Te lo comento del mismo respeto con el que me has escrito, lo cual agradezco mucho", señaló.

Además, Escribens solicitó autorización para compartir la conversación con la audiencia, con el objetivo de transparentar ambas posturas. Hurtado accedió a este pedido, dejando en claro que busca defender su relación y mostrar su compromiso por mantener su matrimonio.

"Que quede claro que tengo toda la intención de reconstruir mi familia y mi matrimonio", sentenció.

En conclusión, la interacción entre Paolo Hurtado y Rebeca Escribens refleja cómo las relaciones de figuras públicas generan debate. Mientras el futbolista busca reconstruir su familia, la conductora defiende su derecho a opinar. El intercambio evidencia que el perdón, la responsabilidad y la exposición mediática siguen dividiendo opiniones.