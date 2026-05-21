Magaly Medina estalla contra Tilsa Lozano y la llama "envidiosa": "No tiene ningún éxito televisivo"

Magaly Medina volvió a encender la farándula peruana con una fuerte respuesta contra Tilsa Lozano. La conductora de "Magaly TV: La Firme" no se quedó callada luego de que la exmodelo hablara sobre la recordada entrevista que ambas protagonizaron años atrás.

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano

Todo empezó cuando Tilsa Lozano aseguró en el pódcast "La Manada" que no volvería a sentarse frente a Magaly Medina, ni aunque le ofrecieran dinero. Además, dejó entrever que ella habría salido mejor parada de aquella entrevista, algo que no le gustó nada a la popular "Urraca".

Tilsa recordó su antigua entrevista con Magaly y aseguró que no necesita darle una "revancha" a la conductora. La exvengadora afirmó que ella no perdió en ese encuentro televisivo y lanzó una frase que rápidamente generó comentarios.

"¿La revancha quién la pide? El que pierde y yo no perdí. ¿Para qué le voy a dar una revancha? (Así te ofrezca 50 mil) No, ¿para qué? Más voy a disfrutar que se quede con las ganas y tenga que hacer monólogos sobre mí, pero cuando tú te paras al frente de ella, le da el 'chiquitere'", comentó Tilsa Lozano.

Ante esto, Magaly Medina usó su programa "Magaly TV La Firme" para responderle sin filtros. La periodista aseguró que algunas personas cuentan las cosas a su manera y que no le gusta que se distorsionen los hechos.

"Hay personas a las que les encanta contar historias a su manera e inventar, porque tienen una facilidad para inventar episodios que nunca pasaron, que jamás se dieron. Y a mí no me gustan las medias verdades, a mí me gusta la verdad dura y pura. Siempre he sido frontal y la gente lo sabe", señaló la 'urraca'.

La conductora también recordó el mediático pasado de Tilsa Lozano y lanzó una dura crítica sobre cómo se hizo conocida en la televisión peruana. Magaly dejó entrever que, para ella, la popularidad de Tilsa estuvo marcada por la polémica y no por una carrera televisiva sólida.

"Vamos a explicarle con manzanitas a una fulana que entra y sale de la televisión porque es conocida por ser la tapahuecos. En una época fue conocida por ser la clandestina más famosa del Perú, despreciada por muchos no solo por meterse con un hombre con familia, sino por burlarse de la mujer a la que estaban engañando", señaló.

La 'Urraca' la llama "envidiosa"

Magaly Medina no solo respondió por la entrevista, sino que también cuestionó la carrera televisiva de Tilsa Lozano. Según la conductora, la exmodelo no habría logrado consolidar un verdadero éxito en la pantalla chica.

"Está llena de fracasos, porque no tiene ningún éxito televisivo, nunca lo ha tenido... Da pena porque su vida es desgraciada, su vida ha sido una cuestión de ser amante, la amante más despreciada del país... su vida en verdad es patética", dijo la popular "Urraca".

Además, Magaly aseguró que Tilsa sentiría molestia al verla vigente en televisión y atravesando un buen momento personal. La conductora sostuvo que esa supuesta incomodidad vendría de la comparación entre sus caminos en la televisión y en la vida pública.

"A mí me da mucha lástima y pena, porque debe envidiarnos. Ella que se considera la guapa, regia, que se considera la más más, que se consideró un momento la colita del Perú, debe darle mucha rabia, cólera y envidia", manifestó.

La periodista también recordó que, en aquella entrevista, estuvo limitada por un contrato firmado por su producción. Según explicó, no podía preguntar libremente sobre ciertos temas relacionados al 'Loco' Vargas, lo que habría condicionado el desarrollo de la conversación.

En conclusión, Magaly Medina respondió con dureza a Tilsa Lozano tras sus declaraciones sobre la recordada entrevista que tuvieron años atrás. La 'Urraca' cuestionó su carrera televisiva, la llamó "envidiosa" y aseguró que aquella conversación estuvo limitada por un contrato. Con este nuevo cruce, ambas vuelven a encender una rivalidad que, pese al paso del tiempo, sigue dando que hablar.