Ale Baigorria afirma que no necesita a Said para convertirse en madre: "Puedo tener un hijo sola"

En los últimos días, Alejandra Baigorria ha estado en medio de la polémica y un gran conflicto sobre continuar con su matrimonio con Said Palao tras el ampay en Argentina. Aunque muchos creen que perdonaría al chico reality para convertirse en madre, ella sale a aclararlo.

Baigorria no piensa perdonar a Said para ser mamá

Desde hace varios años, Alejandra Baigorria ha exclamado en muchas ocasiones su deseo de convertirse en madre y tener una familia. Ahora, la empresaria aún no sabe si perdonar a su esposo Said Palao por irse de juerga con sus amigos y mujeres en Argentina.

Aunque durante una entrevista con 'Amor y Fuego' señala que si decide perdonarlo no será por su deseo de tener un hijo, ya que ha tenido varios hombres en su vida y nunca dio aquel paso porque siempre deseaba formar una familia constituida.

"Me dicen que lo voy a perdonar porque quiero cumplir mi sueño de ser madre, de tener hijos. Si lo llego a perdonar, que quizá no pasa, no es por eso. Si no he tenido hijos a los 37 años, estando con un montón de hombres y que he podido enyucarselos y no lo he hecho, es porque he querido tener una familia", expresó.

Así mismo, Alejandra Baigorria señaló que no tiene una dependencia emocional o que esté encaprichada de ser madre, ya que tiene varios óvulos congelados y puede tenerlos sus hijos absolutamente sola.

"Aquí no se trata de que estoy encaprichada, enferma. Sí quiero ser madre, tengo 16 óvulos congelados y puedo contratar el esperma y tener un hijo sola", declaró.

¿Piensa perdonar a su esposo?

Así mismo, Alejandra Baigorria ha señalado que no está esperando cambios de Said Palao como lo mencionó él en sus disculpas públicas. Aunque afirmó que no piensa tomar una decisión con la mente caliente o con sentimientos porque quiere ser feliz y estar tranquila, no atrás de un hombre.

"Yo no estoy esperando nada de nadie. Me han dado el consejo que no tome la decisión en caliente para ver lo que yo realmente quiero, lo que me va hacer feliz y tranquila, porque no voy a estar en una relación para mirar el GPS, para eso no", expresó.

De esta manera, la empresaria Alejandra Baigorria deja en claro que está pensando aún si perdona a Said Palao o no tras su ampay. Además, señala que si lo hace no será por querer convertirse en madre, porque eso lo podría hacer completamente sola.