Hermana de Pompinchú llora al contar dura historia del cómico: "Nuestros padres murieron y nos separaron"

Alfonso González Mendoza, conocido como 'Pompinchú', falleció a los 55 años luego de permanecer varios días internado en UCI, dejando un profundo pesar entre sus seres queridos y seguidores. En medio del dolor, su hermana Marta González Mendoza recordó un duro episodio que atravesaron como familia tras la muerte de sus padres.

Hermana de Pompinchú cuenta su historia

La comicidad peruana está de luto tras el fallecimiento del querido 'Pompinchú', quien venía enfrentando complicaciones de salud a raíz de una fibrosis pulmonar que afectó su recuperación luego de una cirugía de cadera. Su partida ha generado gran pesar en el medio artístico.

En una reciente entrevista para 'Arriba mi gente', donde la familia de Alfonso González Mendoza lo recordó con cariño, su hermana mayor, Marta, fue la encargada de relatar uno de los momentos más difíciles que vivieron: la muerte de sus padres y la posterior separación de los hermanos, cuando quedaron en situación de vulnerabilidad.

"Yo, Ray y Pompín... mamá y papá murieron, nos separaron. Yo me fui con mi profesora, Ray con su madrina y Pompín con mi abuela. Después mi hermana Celia llega y nos trae para Lima. (¿Quién toma la decisión de separarlos?) Había una madre, nos apoyaba. La casa que teníamos, la madre dijo que la iban a vender y la mitad era para nosotros, la mitad lo iban a vender ellos porque papá y mamá ya no estaban", recordó con lágrimas en los ojos.

La llegada a Lima desde Arequipa tampoco fue sencilla, ya que los hermanos, aún adolescentes, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad lejos de su ciudad natal. En ese contexto, y ante las dificultades económicas, se vieron obligados a salir a las calles a trabajar desde muy pequeños.

"Trabajé desde pequeña, vendiendo caramelos junto con mis hermanos. Subía a los carros a vender y así estábamos los tres. Cuando nos separamos nos traen y yo traigo a mi hermano el último", agregó Marta González.

Hija de Pompinchú se quiebra al contar sus últimos momentos con su padre

La partida de 'Pompinchú' sigue generando profundo dolor en su familia y seguidores. Su hija Rosa se enlazó con 'América Hoy' y, entre lágrimas, recordó los últimos momentos que compartió con su padre antes de su ingreso a UCI, señalando que aún le cuesta asimilar su fallecimiento.

"Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está, que él iba salir, que no llore, que esté tranquila", contó entre lágrimas. "Yo le dije que lo amaba, que él era fuerte e iba salir, que sus nietos lo esperaban, que lo iba esperar con su ceviche con bastante cebolla como a él le gustaba", agregó.

En conclusión, la familia de Alfonso González Mendoza, mejor conocido como el cómico 'Pompinchú' continúa atravesando un profundo dolor tras su fallecimiento, recordándolo con cariño y destacando los últimos momentos que compartieron junto a él.