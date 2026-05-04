Hugo García sorprende a Isabella Ladera entregándole un lujoso anillo ¿Se comprometieron?

El peruano Hugo García está pronto a convertirse en padre con su pareja Isabella Ladera, quien reside en Estados Unidos. Ahora, la joven influencer venezolana ha revelado que el exchico reality la sorprendió con un anillo.

¿Hugo García se comprometió con Isabella?

A través de las historias de su Instagram, Isabella Ladera ha revelado con mucha emoción que su pareja y padre de su hijo pronto a nacer, la ha sorprendido con un bello regalo. La joven contó que Hugo García le ha regalado un anillo para celebrar que se conocieron hace un año y como adelanto por el Día de la madre.

"Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado. Hugo baby hallelujah", expresó la artista en sus redes. Después, publicó una foto de su anillo con el mensaje: "Los amo".

Como se recuerda, hace tiempo se viene rumoreando sobre un posible compromiso entre la pareja debido a que se convertirán en padre y ya están viviendo juntos y este, podría ser un primer paso para casarse de manera legal. Ya que muchos seguidores han insinuado que podría tratarse de una aparente pedida de mano.

Isabella Ladera habla de su embarazo

Durante la interacción con sus seguidores, Isabella Ladera respondió sin rodeos a una pregunta que reflejaba la preocupación de muchos: "¿No te sientes solita de pasar el embarazo cuando Hugo se va?". La influencer no evitó el tema y explicó cómo maneja la ausencia física de su pareja.

"Solita no, porque estoy con mis hijos y mis papás", señaló en un primer momento, destacando el rol clave de su entorno familiar. Con esta respuesta, dejó en claro que no enfrenta este proceso en soledad, sino acompañada de personas cercanas que le brindan apoyo constante.

No obstante, también mostró su lado más emocional al reconocer que la distancia con Hugo García sí tiene un impacto en su día a día.

"Pero sí lo extraño cada segundo", confesó, evidenciando la conexión que mantiene con el padre de su bebé.

De esta manera, Hugo García como Isabella Ladera han demostrado que están viviendo felices esta nueva etapa que padres con la pronta llegada de su hijo. Así mismo, la venezolana ha contado lo mucho que extraña al peruana cuando sale por trabajo y ahora, se rumoreo sobre un posible compromiso tras la entrega del anillo por su aniversario de un año de haberse conocido.