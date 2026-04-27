Karibeña TV llega a Movistar TV este 1 de mayo por el canal 606: Disfruta lo mejor de la cumbia y más

La espera terminó para los amantes de la música. Karibeña TV se suma a la parrilla de Movistar TV. Conoce todos los detalles sobre la nueva programación, géneros musicales y cómo sintonizar el canal 606 para vivir la fiesta en casa.

Karibeña TV por el canal 606 de Movistar TV

El panorama del entretenimiento musical en el Perú acaba de dar un salto importante. Karibeña TV anuncia su llegada oficial a la parrilla de Movistar TV. A partir de este viernes 1 de mayo, todos podrán sintonizar el canal 606 para disfrutar de una programación ininterrumpida cargada de sabor, alegría y exclusividad.

Karibeña TV no es solo música, sino una experiencia multiplataforma que conecta a los artistas con sus seguidores. Esta nueva etapa en Movistar TV ofrece una programación diseñada para ti con estrenos exclusivos, entrevistas e interacción en tiempo real, permitiendo que el público comparta saludos y realice pedidos musicales en vivo.

Disfruta de los programas más emblemáticos de Karibeña TV a través de Movistar TV. La jornada inicia con la energía de 'El Súper Show', junto a Miguel Moreno y Rolly Javier; continúa con la frescura de 'Ke Rica Mañana', bajo la conducción de Leysi Suárez y Emilio Villagaray; y para cerrar las tardes, llega el estilo irreverente de 'Habla Kausa' con Vali Valilón y Yuyo Arana.

¿Qué géneros musicales podrás disfrutar?

Si algo caracteriza a Karibeña TV es su diversidad. El canal 606 de Movista TV será el escenario perfecto para todos los gustos. Los usuarios podrán disfrutar de lo mejor de la cumbia, viendo y escuchando los éxitos de las agrupaciones más grandes del país.

Los amantes del movimiento de caderas y el sabor tropical disfrutarán de la mejor salsa y merengue. Asimismo, estarán presentes el reggaetón, con los hits que dominan las listas globales, y las baladitas, esos temas para el recuerdo que nunca pasan de moda.

Si ya eres cliente de Movistar TV, solo tienes que coger tu control remoto y marcar el 606. Pero eso no es todo, Karibeña TV reafirma su compromiso con la accesibilidad manteniendo su presencia en la Señal Digital 6.2 (TDT), permitiendo que nadie se quede fuera de la fiesta.

Ya lo sabes, la espera terminó. La calidad, el carisma de sus locutores y la mejor selección musical del país ahora tienen un nuevo hogar. ¡Sintoniza el canal 606 de Movistar TV y deja que Karibeña TV ponga el ritmo a tu vida!