Carlos Álvarez causa preocupación tras operado de emergencia: "Le salió un bulto"

En los últimos meses, Carlos Álvarez ha formado parte de la política tras presentarse como candidato presidencial para el Perú en 2026. Ahora, el comediante haría sido llevado de emergencia para ser operado.

Fue operado de emergencia

El productor de Carlos Álvarez, Raúl Dávila, se comunicó con los medios de prensa para dar a conocer sobre el estado de salud del excandidato presidencial por 'País para Todos'. Según ha revelado, el comediante tuvo que ser llevado de emergencia debido a que le apareció un bulto.

"Le salió un bulto arriba del ombligo y resultó ser una hernia encapsulada. Es un tipo de hernia que, si no se opera de inmediato, puede obstruir las vías. A la 1:34 p. m. (ayer 30 de abril) ingresó a la sala de operaciones", declaró.

Es así como Álvarez fue operado el pasado 30 de abril por una aparente hernia encapsulada. Así mismo, se conoce que la cirugía salió exitosa y actualmente, viene recuperándose de manera satisfactoria, aunque se desconoce cuando lo estarán dando de alta.

"Ya está en sala de recuperación. La operación duró una hora y veinte minutos, y pronto será trasladado a piso para que descanse en la Clínica Limatambo. Aún no se sabe cuándo le darán de alta", revela el productor del reconocido comediante peruano.

Sobre Carlos Álvarez

Carlos Álvarez es un famoso por sus imitaciones de líderes políticos y personalidades internacionales en programas como El Especial del Humor y JB el Especial del Humor, teniendo así una impecable trayectoria en la televisión peruana.

Fue candidato presidencial en las elecciones generales de Perú de 2026 por el partido País para Todos. Tras no obtener la victoria, anunció su retiro definitivo de la política, calificándola como un "mundo sucio", aunque aseguró que seguirá luchando contra la inseguridad ciudadana desde su posición como civil.

"Pienso que estas elecciones no fueron para nada limpias, pienso que hay muchas cosas oscuras. No se puede decir fraude porque no pinta como tal, pero si hubieron irregularidades gravísimas que inclinaron las balanza donde ellos quisieron inclinarla. A un solo candidato no le robaron los votos, nos robaron a muchos", indicó.

De esta manera, Carlos Álvarez tuvo un paso por la política donde mencionó su retiro tras conocer que no pasó a la segunda vuelta. Ahora, el comediante ha causado la preocupación de su público cuando se reveló que fue operado de emergencia el pasado 30 de abril.