Rosángela Espinoza no dejará que tergiversen su imagen: "Trabajo muchísimo con mi marca personal"

Durante los últimos días, Rosángela Espinoza ha tenido algunas confrontaciones con Melissa Loza en 'Esto es Guerra' causando que aparentemente salga afectada la imagen de la influencer. Es así como sale a defenderse porque trabaja con su propia marca personal.

Rosángela Espinoza tras conflictos en EEG

En el programa 'Esto es Guerra', la chica reality Rosángela Espinoza ha tenido algunas diferencias con Melissa Loza, pero ha decidido ya no continuar con los 'dimes y diretes'. Es así como en una entrevista señala que prefiere evitar confrontaciones que dañen su imagen y traten de tergiversar, ya que tendría una imagen que cuidar por contratos con marcas.

"Parece que es un escándalo para que me caiga todo el 'hate', hay gente que comparte el pensamiento de ellas y el mío. Lo que no voy a permitir es que tergiversen o den a entender que yo soy una soberbia, que me creo lo máximo, cosa que no voy a permitir porque hoy en día yo trabajo muchísimo con mi imagen, con mi marca personal", declaró.

En otro momento, Rosángela también comenta que hoy tiene un mayor alcance de popularidad a comparación a otros años, y que incluso, cuando sale a la calle tiene seguidores que gritan su nombre.

"Por eso he frenado un poquito porque estoy con marcas y no quiero que eso salpique. Sin embargo, tengo mucha popularidad hoy en día, más que antes. Salgo en la calle y es '¡Rosángela!'. Siempre voy a decir esto, estudien, edúquense", declaró.

Melissa Loza encara a Rosángela Espinoza tras presumir carrera

Melissa Loza y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte cruce en vivo en "Esto es Guerra" que dejó al set en silencio y a las redes encendidas. Rosángela insinuó que Melissa sentiría envidia por su título. Eso bastó para que la 'Diosa' responda con firmeza y ponga el tema sobre la mesa.

"La educación es valiosa, pero un título no te da la autoridad de faltar el respeto ni de minimizar el trabajo al cual perteneces. Yo te pregunté, fui clara: '¿Qué has hecho con lo aprendido, con lo estudiado?'. Porque un título no te va a hacer más inteligente que cualquiera. No se mide la inteligencia por eso, se aplaude sí, es un logro personal. Eso no te hace más inteligente", dijo.

De esta manera, Rosángela Espinoza planea bajar a los conflictos en 'EEG' para proteger su imagen, ya que señala que tiene contratos con marcos y estos problemas con otros chicos realitys la estarían perjudicando aparentemente.