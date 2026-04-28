Rebeca Escribens critica a Said Palao tras polémica con Onelia Molina: "Debería tener sangre en la cara"

Said Palao volvió al centro de la polémica tras participar en una competencia Ironman, pese a haberse ausentado de Esto es guerra por una lesión. La situación generó cuestionamientos, especialmente de Onelia Molina, con quien tuvo un tenso cruce. A esto se sumó el respaldo de Rebeca Escribens, que intensificó el debate en TV.

Rebeca Escribens respalda a Onelia y cuestiona a Said

Durante una reciente edición del programa América Hoy, los conductores analizaron la controversia generada tras las dudas de Onelia Molina sobre la lesión de Said Palao. La modelo cuestionó que el competidor haya presentado descanso médico y, aun así, participara en una competencia de alto rendimiento como el Ironman.

En medio de esta discusión, Rebeca Escribens tomó una postura firme a favor de Onelia y defendió su derecho a cuestionar la situación. La conductora recordó episodios pasados que, según su perspectiva, justifican la reacción de la arequipeña.

"Deberia tener sangre en la cara para contestarle. No fastidies si mi enamorado se va con un grupo que también supuestamente son mis amigos le pongo la cruz de por vida", expresó, dejando clara su posición frente al tema.

Sus declaraciones avivaron la controversia y dividieron a usuarios en redes entre quienes apoyan a Onelia y quienes consideran que Said no ha cometido falta. El cruce refleja cómo los conflictos personales de figuras públicas se trasladan a la TV y generan amplias reacciones.

Onelia Molina anuncia pausa en su podcast

En medio de la atención mediática, Onelia Molina sorprendió al anunciar una importante decisión sobre su carrera. A través de sus redes sociales, la odontóloga informó que pondrá en pausa su participación en el pódcast "Doble Sentido", espacio que conducía junto a Renzo Winder.

"Después de casi un año de trabajo, de compartir experiencias hermosas, quiero anunciar que voy a poner en pausa mi participación en el pódcast Doble Sentido. Ha sido una etapa súper linda con mi Renzo Winder y con cada persona que formó parte de esta mesa", expresó.

Además, la odontóloga señaló que tiene varios proyectos en mente que realizar y prefiere darse un espacio para ella misma, aunque piensa regresar en algún momento.

"También quiero agradecer a todos los seguidores. En este momento, tengo nuevos planes, viajes, y quiero darme un espacio para mí. Pero no es un adiós definitivo. Más adelante, con más fuerza, quizá volvamos. Nos seguiremos viendo por aquí en redes, siempre en contacto con toda la comunidad linda que nos apoyaba. Los quiero mucho, gracias por todo", agregó.

El cruce entre Said Palao y Onelia Molina sigue generando repercusiones en TV y redes, con la intervención de Rebeca Escribens. Mientras continúa el debate por su supuesta lesión, Onelia da un paso al costado en un proyecto para enfocarse en nuevas metas, evidenciando el constante escrutinio público.